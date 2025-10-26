Le ministère de la Santé de Gaza indique qu’au moins 93 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes et 324 autres blessés depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu dans le territoire assiégé au début du mois.

Dans son communiqué publié, le samedi 25 octobre, le ministère a indiqué qu’au cours des dernières 48 heures, 19 personnes sont tombés en martyre et sept autres blessées suite à des attaques israéliennes.

Il a également noté que le bilan humain de la guerre génocidaire israélienne de deux ans s’élève désormais à 68 519 martyrs et 170 382 blessés depuis le 7 octobre 2023.

Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre dans la bande de Gaza, conformément à un plan par étapes présenté par le président américain Donald Trump.

Selon le Bureau des médias du gouvernement de Gaza, ‘Israël’ a violé l’accord de cessez-le-feu avec le mouvement de résistance palestinien Hamas à 80 reprises depuis l’entrée en vigueur de la trêve.

Pendant ce temps, un enfant palestinien a été grièvement blessé par des tirs de l’occupation israélienne dans le nord-ouest de la ville de Rafah, dans le sud du pays.

Dans un autre incident, deux personnes ont été blessées lorsque les forces israéliennes ont bombardé un véhicule civil à Bani Souhaila, à l’est de Khan Younès.

Vendredi, les forces israéliennes ont fait exploser des bâtiments résidentiels au sud-est de Khan Younès et ont bombardé l’est de Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, avec des tirs d’artillerie.

Tragiquement, deux frères palestiniens ont été tués lors d’une frappe d’artillerie à l’est de Deir al-Balah, les forces israéliennes affirmant qu’ils avaient franchi la soi-disant « Ligne jaune ».

Ces attaques ont eu lieu malgré les informations des médias israéliens indiquant que Washington exhortait Tel-Aviv à éviter une escalade des tensions ou à mettre en œuvre des mesures punitives suite au prétendu échec du Hamas à restituer tous les corps des captifs israéliens comme convenu dans l’accord de cessez-le-feu.

Le Hamas a déjà rempli sa part du travail en libérant les 20 captifs israéliens vivants et les neuf captifs morts.

Le Hamas affirme avoir remis toutes les dépouilles qu’il a réussi à localiser et que la récupération des autres pourrait nécessiter davantage de temps et d’équipement spécialisé.

Selon le groupe de résistance, la responsabilité des morts et des corps disparus, probablement ensevelis sous les décombres avec des milliers de civils palestiniens, revient au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à son cabinet et à l’armée du régime.

‘Israël’ a prétexté les retards dans la restitution des corps des prisonniers pour poursuivre ses attaques, maintenir le passage de Rafah fermé et réduire de moitié l’acheminement de l’aide humanitaire dans le territoire assiégé.

Alors que les médiateurs espéraient que le cessez-le-feu stabiliserait la situation sur le terrain, les dernières violations israéliennes signalent un retour aux tactiques de pression, faisant craindre une reprise prochaine du génocide dans un contexte de crise humanitaire qui s’aggrave.