Chargé par le vice-président du Conseil suprême islamique chiite du Liban cheikh Ali al-Khatib, Sayyed Ali al-Sayyed Qassem a participé à la Conférence mariale mondiale au Vatican, qui s’est conclue par une rencontre avec le pape Léon XIV.

Sayyed Qassem a remis au pape une lettre officielle au nom du Conseil, résumant les positions de la communauté chiite sur le dialogue et la paix mondiale, fondées sur le document de l’imam Moussa al-Sadr, lui demandant « de prier pour le Liban afin qu’il reste souverain, libre et indépendant pour tout son peuple ».

Sa participation a également donné lieu à une série de discussions scientifiques avec plusieurs cardinaux, évêques, prêtres et universitaires.

Au nom du Conseil suprême islamique chiite, il a présenté une série de recommandations à la présidence de la conférence :

– Renforcer le dialogue interreligieux en tant qu’option humanitaire et stratégique permanente, et le faire passer du statut de simple courtoisie à celui de véritable partenariat face aux défis.

– Lancer des initiatives conjointes islamo-chrétiennes pour consolider les valeurs divines communes telles que la dignité humaine, la protection de la famille et la défense des opprimés.

– Former un comité international de suivi chargé d’élaborer des programmes concrets dans les domaines de l’éducation, de la lutte contre la pauvreté, de la protection des enfants et des femmes, et de la protection de l’environnement.

– Lancer un appel mondial appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités en mettant fin aux guerres et aux agressions, en particulier aux attaques israéliennes contre le Liban et la Palestine, et en respectant le droit international public.

– Mobiliser les milieux universitaires et médiatiques pour diffuser la culture du dialogue et contrer les tentatives de dénaturation des religions.

– Raviver les valeurs mariales comme symbole de paix et de pureté spirituelle, en les transformant en une culture sociétale qui renforce la solidarité entre les croyants.

