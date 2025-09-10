Le site Gray Zone a révélé dans un rapport publié mardi « qu’une mystérieuse cyber campagne liée aux services de renseignement israéliens compte recruter des Iraniens pour renverser le régime ». Le rapport précise que « certaines de ces campagnes ont été créées par un humoriste et influenceur basé à Atlanta ».

The Gray Zone a expliqué que « Desi Banks, humoriste et créateur de contenu basé à Atlanta, semble avoir joué un rôle surprenant dans une opération des services de renseignement israéliens l’année dernière visant à recruter des membres des services de sécurité et de renseignement iraniens, notamment des employés dans le nucléaire, pour contribuer au renversement du régime. Ceux qui ont accepté de faire défection se sont vu offrir de l’argent et une protection pour leurs familles ».

Cependant, Banks, connu pour ses vidéos humoristiques légères et qui compte actuellement plus de 9 millions d’abonnés sur Instagram, n’a jamais commenté publiquement des sujets sensibles au Moyen-Orient, et toutes ses campagnes publicitaires sur les plateformes Meta se limitent à son travail dans le secteur du divertissement.

La société de production de Banks a mené des campagnes publicitaires en persan

Selon The Gray Zone, les données de Google Ad Transparency indiquent qu’une société de production appartenant à Banks, Desi Banks Productions LLC, a mené quatre campagnes publicitaires en persan dans au moins 19 pays, dont les États-Unis, la Suède, la France, l’Allemagne, l’Inde et plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Afrique.

Les quatre campagnes comprenaient un mélange de liens directs et trompeurs vers des pages de recrutement prétendument affiliées au Mossad, l’agence de renseignement étrangère israélienne, dont certaines proposaient des emplois attractifs et exonérés d’impôts dans de faux cabinets de conseil internationaux.

La campagne la plus audacieuse redirigeait les utilisateurs vers le formulaire de recrutement officiel du Mossad, en persan, avec un conseil d’utilisation d’un VPN avant de cliquer sur le lien. Selon le portail de divulgation publicitaire de Google, cette campagne était la seule où une publicité Google renvoyait directement au site web officiel du Mossad.

Le site a précisé que « les membres de la famille d’ingénieurs nucléaires iraniens résidant en Allemagne étaient au cœur de la campagne, l’Allemagne étant le seul pays ciblé par les quatre campagnes ».

Lettre bleue : un centre de recrutement pour les employés des services de sécurité et de renseignement iraniens

The Gray Zone a fait état d’un appel direct à l’espionnage, ciblant des téléspectateurs dans au moins 18 pays, dont les États-Unis.

Une publicité du Mossad indiquait : « Vous êtes à un clic d’écrire l’histoire. Contactez maintenant, l’avenir vous appartient ».

Le texte en persan d’un autre modèle a indiqué : « Les jours du régime sont comptés. Il est temps d’agir. Ce serait une trahison envers l’Iran si vous n’agissiez pas à ce moment crucial. Ne vous laissez pas tromper par les messages nationalistes du régime ».

L’une des campagnes, intitulée Lettre bleue , encourageait les transfuges des services de sécurité iraniens à télécharger leur CV via un site web qui a ensuite été fermé. Le modèle invitait également les abonnés en Iran et à l’étranger à rejoindre la chaîne Telegram principale de la campagne, qui comptait plus de 2 200 abonnés.

Une version en cache du site web datant de début avril indiquait : « Lettre bleue est un centre de recrutement pour les personnels de sécurité et de renseignement iraniens ».

Elle a ajouté : « Nous vous assurons que si vous ou un membre de votre famille travaillez dans des centres nucléaires ou des centrales électriques, vous pouvez coopérer avec nous avec un haut degré de sécurité ». Il vous suffit de communiquer via le formulaire sécurisé.

Pendant la guerre de 12 jours entre « Israël » et l’Iran en juin dernier, Lettre Bleue a publié des animations moins élaborées, avec un lien vers le formulaire sur Google et le hashtag « Opération Lion en Réveil ».

Le 18 du même mois, le compte persan de la campagne sur X indiquait que « ceux qui souhaitent coopérer » peuvent, en raison de « circonstances particulières », utiliser directement le formulaire persan du Mossad.

Avertissements concernant la campagne précédente

Des comptes iraniens sur X ont averti que le compte de la campagne et les formulaires Google associés étaient liés au Mossad et « collectaient des informations et appelaient à la trahison ».

Résultats apparents de la campagne

Outre la question de l’identité des responsables, l’efficacité de la campagne Lettre bleu reste incertaine.

Dans sa dernière publication sur Telegram, le 15 juillet, la campagne demandait à ses abonnés : « À votre avis, combien de personnes nous ont contactés via la campagne et le formulaire sécurisé depuis le début de la guerre ?»

La réponse n’a pas été révélée, mais les statistiques de Telegram ont montré que la question a été consultée par 804 personnes et a reçu 117 réponses.

Un sondage similaire sur X, réalisé le 8 octobre dernier, s’est conclu par une réponse embarrassante : la majorité a déclaré que « personne » n’a contacté la Lettre bleue. Dans ce contexte, le département des relations du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran a annoncé le 30 août l’arrestation de huit agents du Mossad israélien dans la province de Khorasan

Source: Médias