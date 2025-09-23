La Russie et l’Iran signeront cette semaine des accords pour la construction de nouvelles unités de production nucléaire en Iran, a rapporté l’agence de presse russe RIA, citant le responsable du nucléaire iranien. Mohammad Eslami, qui est également vice-président iranien, s’est exprimé sur cette question au cours d’une visite à Moscou.

Le vice-président iranien a annoncé que plusieurs accords bilatéraux seraient signés, dont un projet ambitieux de construction de huit nouvelles centrales nucléaires.

L’objectif de l’Iran est d’atteindre une capacité de 20 gigawatts d’énergie nucléaire d’ici 2040.

Ce partenariat stratégique renforce la coopération entre Téhéran et Moscou, alors que les tensions avec les puissances occidentales demeurent élevées.