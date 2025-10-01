Les forces armées yéménites ont annoncé, ce mercredi, que l’unité de la force navale a mené une opération militaire contre le navire « MINERVAGRACHT », son propriétaire ayant violé l’interdiction d’accès aux ports palestiniens occupés.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a expliqué dans un communiqué que l’opération a été menée dans le golfe d’Aden avec un missile de croisière, touchant directement le navire ayant pris feu et risque de couler.

Il a déclaré que « cette opération intervient en soutien au peuple palestinien et constitue une riposte aux crimes israéliens de génocide et de famine contre Gaza ».

M.Saree a réitéré « le maintien de l’interdiction du trafic maritime imposée à l’occupation israélienne en mer Rouge et en mer d’Arabie ainsi qu’à Bab el-Mandeb et dans le golfe d’Aden ».

Et de rappeler : « les forces armées yéménites poursuivront leurs opérations militaires jusqu’à la fin de l’agression et la levée du blocus israéliens contre la bande de Gaza ».

Rappelons qu’Israël a tué plus de 66.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, depuis le début de sa guerre génocidaire contre Gaza le 7 octobre 2023.