Les Brigades al-Qods, la branche armée du Jihad islamique palestinien, a annoncé vendredi l’explosion d’un véhicule militaire israélien via un engin explosif antichar lors de son incursion dans le quartier de Cheikh Radwan à Gaza.

Les Brigades al-Qods a également confirmé que « ses combattants ont affronté mercredi dernier, à la mitrailleuse et à la grenade, une force des forces spéciales israéliennes rue al-Jalaa à Gaza, atteignant directement la cible.

Elles ont également annoncé la destruction d’un véhicule militaire israélien par la un engin explosif antichar prépositionné près de la mosquée al-Aziz, dans la zone des tunnels de Gaza, le 29 du mois dernier.

Dans le même contexte, les médias israéliens ont rapporté « qu’un hélicoptère d’évacuation avait atterri à l’hôpital Soroka pour transporter des soldats israéliens blessés lors d’affrontements à Gaza ». Les forces d’occupation poursuivent leur agression contre la ville de Gaza et l’ensemble de la bande de Gaza, tandis que les factions de la résistance palestinienne affrontent les forces d’occupation et continuent de cibler les colonies de l’Enveloppe de Gaza malgré l’agression et le siège israéliens.

Source: Médias