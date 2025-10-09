Selon l’agence de presse palestinienne WAFA, « le jeune Palestinien Jihad Ajaj a été tué et trois autres blessés par des tirs de colons israéliens lors d’affrontements près du village de Deir Jarir, au nord-est de Ramallah, en Cisjordanie ».

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué « qu’un jeune homme a été blessé par des tirs de colons dans la ville de Huwara, au sud de Naplouse, en Cisjordanie ». Il a ajouté « qu’un enfant a été blessé par les forces israéliennes lors d’un raid sur le camp de réfugiés de Balata, à l’est de Naplouse ».

Des sites internet palestiniens ont rapporté que « des colons ont agressé et aspergé de gaz lacrymogène un Palestinien près de la colonie de Mechola, dans le nord de la vallée du Jourdain ».

À Jérusalem occupée, le Croissant-Rouge palestinien a indiqué que « ses équipes ont intervenues auprès d’un Palestinien blessé par balles réelles à la cuisse dans la ville d’al-Ram et l’ont transféré à l’hôpital ».

Des centaines de colons ont également pris d’assaut la mosquée Ibrahimi à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie.

Des colons volent et détruisent des oliveraies

Dans le contexte des attaques israéliennes, des groupes de colons armés ont attaqué des agriculteurs palestiniens, les ont pourchassés et ont volé leurs oliveraies à Wadi Saeir, au nord-est d’Hébron.

L’agence de presse palestinienne WAFA a rapporté que « les colons ont abattu et entièrement détruit plus de 200 oliviers et plus de 100 amandiers. Ils ont également incendié des dizaines de milliers de km2 de terres plantées de vignes, d’oliviers et d’amandiers dans la région, dans le but d’intimider les Palestiniens et de les expulser de leurs terres au profit de l’expansion coloniale ».

À Tubas, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut la ville à bord de plusieurs véhicules militaires après avoir quitté le poste de contrôle militaire de Tayasir.

Des dizaines de colons ont également pris d’assaut la ville de Kifl Haris, au nord-ouest de Salfit, mercredi soir, sous forte protection des forces d’occupation israéliennes, pour accomplir des rituels talmudiques dans des sanctuaires religieux de la ville.

Les forces d’occupation israéliennes ont également pris d’assaut la ville de Beit Fajjar, au sud de Bethléem, en Cisjordanie.

« Depuis le 7 octobre 2023, les colons ont mené 7 154 attaques contre des Palestiniens et leurs biens, entraînant la mort de 34 Palestiniens et le déplacement de 33 communautés bédouines, comprenant 455 familles et 2 853 personnes, de leurs foyers vers d’autres lieux », selon la Commission de résistance au mur et à la colonisation.

