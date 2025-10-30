Une force d’occupation israélienne à bord de jeeps militaires a franchi, ce jeudi matin, la frontière et pénétré dans la mairie de la localité de Blida au sud-Liban. Des coups de feu y ont été entendus lors de cette incursion qui constitue une agression grave et sans précédent.

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que « plusieurs drones accompagnaient les forces israéliennes après avoir franchi la frontière de 1 000 mètres ».

Et d’ajouter : « La force d’occupation qui a pénétré dans la mairie de Blida a ouvert le feu sans discernement et exécuté Ibrahim Salameh, un employé municipal, alors qu’il dormait dans le bâtiment, avant de se retirer vers la frontière ».

شهيد الغدر الصهيوني

الشهيد المظلوم #ابراهيم_سلامة

موظف في بلدية #بليدا الجنوبية

وكان يبيت داخل مبنى البلدية

توغلت قوة اسرائيلية معادية وقتلته وأعدمته بدمٍ بارد فجر اليوم

الله اكبر على من طغى وتجبر pic.twitter.com/RF4iQz7dDh — Mhd Zahreddine (@mhd_zahreddine) October 30, 2025



Parallèlement, « des forces de l’armée libanaise sont arrivées à proximité des forces d’occupation et ont pris contact d’urgence avec les forces de la Finul afin qu’elles interviennent et les soutiennent face à cette agression israélienne », a-t-on précisé de même source.

Deux heures après cette infiltration, les forces d’occupation israéliennes se sont retirées de la mairie en direction de la frontière, et l’armée libanaise y est entrée.

En réaction, plusieurs habitants de Blida ont partiellement bloqué la route avec des pneus enflammés, en signe de protestation contre la mort du policier municipal. Ils ont également interdit aux forces de la FINUL d’entrer dans leur village, leur reprochant de ne pas avoir soutenu l’armée libanaise lors de l’incursion ennemie.

Il convient de noter qu’‘Israël’ ne cesse de violer la souveraineté libanaise et l’accord du cessez-le-feu conclu avec le Liban le 27 novembre 2024, notamment la résolution 1701 de l’ONU.

Nawaf Salam: Une agression contre les institutions de l’État

Entre-temps, le Premier ministre Nawaf Salam a affirmé dans un communiqué que « l’incursion israélienne à Blida et l’assassinat d’un employé municipal constituent une agression contre les institutions de l’État ».

Et d’ajouter : « J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille du martyr Ibrahim Salameh, assassiné dans l’exercice de ses fonctions ».

« J’exprime ma pleine solidarité avec notre peuple du Sud et les villages frontaliers qui paient chaque jour le prix de leur attachement à leur terre et de leur droit de vivre en sécurité et dans la dignité, sous la souveraineté et l’autorité de l’État libanais », a-t-il renchéri.

Et M.Salam de conclure : « Nous continuerons d’exercer des pressions sur les Nations Unies et les pays signataires de l’accord de cessation des hostilités afin d’obtenir la fin des violations continues et le retrait total des forces israéliennes de notre territoire ».

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, Ahmad Hajjar, a fermement condamné « le crime odieux perpétré par l’ennemi israélien contre Ibrahim Salameh, employé de la municipalité de Blida ».

Et de poursuivre : « Nous insistons sur la nécessité de mettre fin aux agressions contre les civils et les institutions publiques », réaffirmant « le soutien du ministère de l’Intérieur aux habitants de Blida, aux municipalités et aux employés de toutes les régions ».