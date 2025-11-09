Le ministre libanais de la Santé, Rakan Nassereddine, a affirmé que les attaques israéliennes en cours contre le Liban, en particulier dans le sud, « font peser une lourde responsabilité nationale et morale sur le pays », soulignant que la confrontation « ne se limite plus à un seul front, mais est devenue globale, touchant chaque foyer libanais ».

Lors de sa visite à Hermel, dans le nord-est du Liban, Nassereddine a expliqué que « le nombre de morts est passé de 23 à 28 au cours du mois écoulé », insistant sur le fait que ces martyrs « ont des familles, des proches et un État qui se doit de les soutenir ».

Il a ajouté : « Face à cette agression israélienne contre notre nation, l’armée libanaise ne peut rester sans défense. Elle remplit son devoir national malgré les raids aériens qui frappent son espace aérien et ses régions du sud, et nous saluons chacun de ses membres, du commandant au simple soldat. »

Nassereddine a souligné « son soutien à toute initiative nationale visant à protéger le Liban, à repousser toute agression et à dissuader toute occupation », ajoutant que « la force morale dont dispose aujourd’hui l’armée est plus importante que toutes les ressources matérielles ».

L’occupation israélienne poursuit ses violations de l’accord de cessez-le-feu de novembre 2014, notamment dans les villes frontalières avec la Palestine occupée, qui subissent des bombardements et des incursions incessants, en plus des attaques contre la vallée de la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth.

Sud-Liban : Un mort dans une frappe de drone israélienne visant un véhicule près de Khirbet Selm

Le ministère libanais de la Santé a annoncé ce matin, dimanche, qu’une personne a été tuée lors d’une frappe de drone israélienne sur la route Al-Sawana-Khirbet Selm, dans le gouvernorat de Nabatieh.

Notre correspondant a rapporté « qu’un drone israélien a ciblé un pick-up avec trois missiles ».

« Les forces d’occupation israéliennes ont également tiré des rafales de mitrailleuse en direction de la périphérie de la ville frontalière d’Alma el-Chaab, dans le district de Tyr, au Sud-Liban », selon notre correspondant.

La veille, trois citoyens libanais avaient été tués et environ six autres blessés lors de frappes aériennes israéliennes visant les villes de Barashit, Chebaa et Bint Jbeil, au Sud-Liban.

Source: Médias