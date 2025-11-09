Le Réseau des médecins soudanais a révélé dimanche que « les Forces de soutien rapide (FSR) ont rassemblé des centaines de corps à El Fasher, ville de l’ouest du Soudan, en enterrant certains et en brûlant d’autres afin de dissimuler leurs crimes contre les civils ».

Le réseau a qualifié les événements d’El Fasher de « l’une des pratiques les plus odieuses et inhumaines ».

Il a également déclaré que « ce qui s’est passé à El Fasher n’est pas un incident isolé, mais bien un nouveau chapitre d’un véritable génocide perpétré par les Forces de soutien rapide ».

Le Réseau des médecins soudanais a souligné que les FSR bafouent « toutes les normes internationales et religieuses qui interdisent la mutilation des cadavres et privent les morts de leur droit à une sépulture digne », et les tient « pleinement responsables de ces massacres ».

Le réseau a également appelé la communauté internationale à « prendre des mesures immédiates et urgentes pour lancer une enquête internationale indépendante sur la situation à El Fasher », ajoutant : « La situation à El Fasher a dépassé le stade de la catastrophe humanitaire pour devenir un génocide systématique qui porte atteinte à la vie et à la dignité humaines, dans un silence international honteux qui équivaut à de la complicité.»

Le 26 octobre, ces forces se sont emparées d’El Fasher, capitale de l’État du Darfour-Nord, et ont perpétré des massacres contre des civils, selon des organisations locales et internationales, alors que l’on craignait une nouvelle division territoriale du pays.

