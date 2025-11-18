Une double opération de résistance à la voiture-bélier et au couteau a fait un colon mort et trois autres blessés mardi dans le sud de la Cisjordanie occupée.

Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a annoncé le décès d’un homme d’une trentaine d’années et a déclaré que ses services avaient évacué dans des hôpitaux de la ville sainte d’al-Qods occupée 3 autres personnes.

L’armée a de son côté fait état sans plus de précision d’une attaque à la voiture bélier et au couteau au même endroit. Des médias israéliens ont rapporté que des engins piégés artisanaux ont été trouvés dans le véhicule. Ils ont rapporté que trois Palestiniens ayant perpétré l’opération ont été neutralisés.

Le carrefour du Goush Etzion, où a eu lieu l’attaque et qui se situe sur la route entre les villes palestiniennes de Bethléem et Hébron et à proximité de colonies israéliennes, dans le sud de la Cisjordanie occupée, a été le théâtre de plusieurs opérations anti-israéliennes depuis fin 2015.

Les violences ont explosé en Cisjordanie avant le début de la guerre à Gaza après la formation du gouvernement de Netanyahu comprenant des éléments de la droite ultra-etxrémiste, avec la participation des plusieurs ministres messianiques du Likoud ainsi qu’Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui ont affiché vouloir annexer la Cisjordanie.

Cette escalade s’est intensifiée lors de la guerre génocidaire israélienne déclenchée contre la bande de Gaza après l’attaque sans précédent du mouvement de résistance palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur les colonies de l’enveloppe de Gaza.

Les colons et les soldats israéliens ont tué au moins 1.006 Palestiniens et blessé plus de 10.700 , combattants et civils, selon un décompte de l’AFP à partir de données de l’Autorité palestinienne. Plus de 20 mille Palestiniens ont été enlevés.

D’après les données officielles israéliennes, au moins 43 Israéliens, des colons et des soldats, y ont été tués dans des opérations palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.

Ces attaques de colons n’ont pas cessé avec la trêve en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre. Selon l’ONU, la Cisjordanie a d’ailleurs connu en octobre un pic inédit de violences de colons et de militaires israéliens en près de deux décennies.

Dans la nuit de lundi à mardi, des colons ont attaques avec barbarie le village al-Jaabat au nord d’al-Khalil/Hébron, incendiant plusieurs véhicules et inscrivant des graffitis provoquants sur les murs des maisons de Palestiniens.

Selon le Hamas, l’attaque à la voiture bélier et au couteau perpétrée près de la colonie de Gush Etzion est une réaction naturelle à l’escalade des crimes de l’occupation en Cisjordanie et à Jérusalem. « Nous affirmons que l’agression continue contre notre peuple et les tentatives d’imposer la loi du plus fort à Gaza et en Cisjordanie ne resteront pas impunies, et que notre peuple a le droit de résister à l’occupation et de répondre à ses violations. »

Et de poursuivre : « Nous mettons en garde contre le danger que représente l’expansion continue de l’occupation et nous appelons la communauté internationale à agir immédiatement pour mettre fin à ces crimes et à se ranger du côté des victimes plutôt que de soutenir l’oppresseur. »

Le mouvement du Jihad islamique a pour sa part salué « l’opération héroïque menée par deux des nôtres au carrefour de Gush Etzion, au sud de Bethléem, qui a fait des blessés parmi les colons ». « Cette opération est une riposte aux crimes des colons et de l’armée d’occupation et affirme la détermination de notre peuple à combattre la politique d’oppression par tous les moyens. »

