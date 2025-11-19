Selon une enquête du journal Haaretz publiée le 16 novembre, une organisation inconnue dirigée par un Israélien et se présentant comme un groupe humanitaire a organisé le départ de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza.

Sur son site web, le groupe Al-Majd Europe se présente comme une organisation humanitaire « fournissant une aide et des secours aux communautés musulmanes dans les zones de conflit et de guerre ».

Elle affirme avoir été fondée en Allemagne en 2010 et dit avoir des bureaux à Jérusalem-Est occupée. Cependant, selon Haaretz, l’organisation n’est « enregistrée dans aucun de ces endroits ».

Le journal a également appris que cette organisation « obscure » est dirigée par un citoyen israélo-estonien nommé Tomer Janar Lind.

« Le dernier groupe à avoir quitté Gaza, composé de 153 personnes, a embarqué à bord d’un vol charter Fly Yo à destination de Nairobi… Les passagers ne connaissaient pas leur destination », révèle le rapport.

De Nairobi, ils ont embarqué à bord d’un vol opéré par la compagnie aérienne sud-africaine LIFT, qui a atterri à Johannesburg jeudi matin. Les autorités sud-africaines ont retardé leur débarquement de plus de 12 heures, affirmant que les passagers ne disposaient pas de documents nécessaires ni de billets de retour, et que leurs passeports n’ont pas été tamponnés à leur départ d’Israël.

Après 12 heures d’enquête pendant lesquelles les Palestiniens ont été retenus à bord, ils ont finalement été autorisés à entrer dans le pays.

L’ambassade palestinienne en Afrique du Sud a déclaré que le départ du groupe de Gaza a été géré par « une organisation non enregistrée et trompeuse qui a exploité les conditions humanitaires tragiques de notre peuple à Gaza, trompé les familles, collecté de leur argent et facilité leur voyage de manière irrégulière et irresponsable ».

« Cette entité a ensuite tenté de se dédouaner de toute responsabilité lorsque des complications sont survenues », a-t-elle ajouté, recommandant aux habitants de Gaza « d’éviter de se laisser prendre dans les mailles des réseaux de traite d’êtres humains, de passeurs et autres trafiquants ».

Le rapport indique que les Palestiniens se voient vendre des places sur des vols charters à destination de pays comme l’Afrique du Sud, l’Indonésie ou la Malaisie, pour environ 2000 dollars.

Haaretz a également révélé que la Direction de la migration volontaire du ministère israélien de la Défense « a chargé l’organisation Al-Majd de collaborer avec le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) de l’armée israélienne pour organiser les départs des Palestiniens ».

On n’a que peu d’informations sur la « Direction de la migration volontaire », créée en mars dernier afin de «faciliter considérablement» les conditions de départ des Palestiniens de Gaza.

Le rapport ajoute que d’autres organisations ayant tenté d’organiser l’évacuation de Palestiniens de Gaza ont été orientées vers le COGAT par l’intermédiaire de la Direction de la migration volontaire.

« Pour autant que l’on sache, leurs efforts ont été vains », a déclaré Haaretz.

Alors qu’Al-Majd Europe affirme avoir été fondée en 2010, Haaretz a découvert que son site web n’a été créé qu’en février de cette année. Le journal n’a également trouvé aucune preuve de l’existence de bureaux en Allemagne ou à Jérusalem-Est occupée.

Depuis mai 2025, plus de 350 Palestiniens ont quitté Gaza via le groupe Al-Majd Europe.

Le rapport souligne que le secret entourant ces déplacements a suscité l’inquiétude des organisations de défense des droits humains, qui affirment qu’il pourrait s’agir d’une initiative israélienne de déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza.

En février de cette année, le président américain Donald Trump a dévoilé un plan de transformation de Gaza en une «Riviera du Moyen-Orient» et a affirmé que l’expulsion de sa population garantirait sa propre «sécurité». De nombreux rapports ont ensuite indiqué que Washington et Tel-Aviv étaient en pourparlers avec des États africains pour y relocaliser les Palestiniens.

Le Soudan figurait parmi ces pays, mais a nié toute implication. Trump est ensuite revenu sur ses propos, après que les États arabes, notamment l’Égypte, ont réaffirmé leur rejet de toute solution pour Gaza impliquant le déplacement des Palestiniens.

Source: The Cradle via Spirit of Free Speech