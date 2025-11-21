Le président du Parlement, Nabih Berri, a adressé un message aux Libanais à l’occasion de la 82e fête de l’Indépendance, soulignant que celle-ci n’est pas un événement historique ponctuel, mais un « test quotidien » pour le peuple, l’armée et toutes les autorités du pays.

Selon lui, « l’indépendance du Liban est mise à l’épreuve dans le Sud, l’indépendance exige la protection de la souveraineté nationale, la préservation de l’autonomie des institutions et le soutien constant à l’armée pour accomplir ses missions en tant que garant de la sécurité et de l’intégrité du Liban ».

Berry a ajouté que c’est « là-bas que se trouve la mesure du patriotisme . C’est dans le Sud que le sérieux des autorités est testé, en fonction de la mise en œuvre de leurs engagements, et surtout des efforts de reconstruction, ainsi que ceux déployés pour mettre un terme aux attaques israéliennes ».

« Les autorités doivent protéger les habitants du Sud qui, aux côtés de l’armée, forgent la véritable indépendance du pays, en s’attachant à la terre et aux principes nationaux, quel qu’en soit le coût », a affirmé M. Berry.

Il a dans ce cadre appelé à un « soutien total à l’armée libanaise pour lui permettre « d’accomplir pleinement les missions qui lui sont confiées ».

Le chef du Législatif a dans ce cadre appelé à « récompenser » le commandant de l’armée, et non à « semer le doute, calomnier et monter les différentes parties les unes contre les autres ».

« L’indépendance, a poursuivi Nabih Berry, « est une épreuve quotidienne pour les Libanais », notamment face à Israël « qui a toujours fait obstacle à l’indépendance véritable et complète des Libanais, sur terre, en mer et dans les airs », et appelé à « poursuivre la bataille pour protéger le pays « de toute dépendance ou soumission, défendre la souveraineté, fortifier la volonté nationale face aux influences étrangères et libérer la terre et son peuple de l’emprise de l’occupation », alors que l’armée de l’occupation israélienne continue d’occuper au moins six positions en territoire libanais.

« En ce 82e anniversaire de cette bataille nationale que mènent aujourd’hui les Libanais pour obtenir leur indépendance », Nabih Berry a salué les « martyrs » du Liban et « les familles, travailleurs, agriculteurs, qui prennent soin des figuiers, des oliviers et des plants de tabac dans tous les villages, le long de la ligne frontalière de Naqoura jusqu’aux hauteurs de l’Arkoub et de Hasbaya », soit d’ouest en est de la bande frontalière.

