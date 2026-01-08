Les Etats-Unis pourraient conserver plusieurs années le contrôle du Venezuela et son pétrole, selon Trump – Site de la chaîne AlManar-Liban
عربي
En
Es
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
À propos
Contact
Archives
jeudi , janvier 8 2026
Menu
Moyen-Orient
Monde arabe
Monde islamique
Asie et Afrique
Amérique et Europe
Services
Accueil
Articles
Hezbollah
Fréquences d'al-Manar TV
En direct
Gaza : « Israël » tue 8 personnes dont 5 enfants en pilonnant leurs tentes infestées par les virus et les rats-Vidéos
L’Europe et l’OTAN ne pourront pas empêcher les États-Unis d’annexer le Groenland
Moscou rejette le plan européen de déploiement d’une force multinationale en Ukraine
Bloc parlementaire du Hezbollah : le gouvernement doit éviter toute concession qui encouragerait l’ennemi à poursuivre son chantage.
La Banque du Liban entame des poursuites judiciaires pour récupérer ses fonds détournés. Riad Salamé visé
Pétrolier russe saisi dans l’Atlantique : Moscou rejette les accusations US d’une navigation sous un faux pavillon
« Les narcotrafiquants vivent à Dubaï et à Miami ». Le président colombien attaque Trump mais accepte de se rendre à la Maison Blanche
Syrie: L’occupation israélienne hisse son drapeau au sommet de Tel al-Ahmar al-Sharqi, dans la campagne méridionale de Quneitra
Araghchi depuis Beyrouth: Ma visite intervient à un moment crucial pour le Liban
Araghchi : L’Iran a toujours soutenu et continue de soutenir la souveraineté du Liban, et nous approuvons la position du gouvernement libanais
Les Etats-Unis pourraient conserver plusieurs années le contrôle du Venezuela et son pétrole, selon Trump
Depuis 3 heures
8 janvier 2026
Bref
Commentaires
Articles liés
Moscou rejette le plan européen de déploiement d’une force multinationale en Ukraine
Trump ordonne le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales
Gaza : Une jeune fille succombe à ses blessures subies il y a quelques jours à Khan Younes
X
Urgent
Brésil
Canada
France
GB
Russie
Afrique du sud
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Deux Corées
Inde
Japon
Irak
Ligue arabe
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Arabie saoudite
Bahreïn
EAU
Koweit
Oman
Qatar
Afghanistan
Bengladesh
Iran
Kirghizstan
Mali
Nigéria
Pakistan
Egypte
Entité sioniste
Jordanie
Liban
Palestine
Secrétaire général du Hezbollah
Sénégal
Syrie
Tunisie
Turquie
UE
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Yémen
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
plus...
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
plus...