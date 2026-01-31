Les utilisateurs désertent TikTok, confisqué par un pro israélien en faveur d’UpScrolled fondé par un Palestinien

Depuis que l’application chinoise TikTok a été confisquée par les Etats-Unis, et notamment par un milliardaire pro israélien, elle fait l’objet d’un important mouvement de désertion de la part de ses utilisateurs en direction d’une nouvelle plateforme, UpScrolled. Cette dernière a été fondée par un Australien d’origine palestinienne qui a perdu 60 membres de sa famille durant le génocide israélien à Gaza.

L’application chinoise, menacée d’interdiction si elle restait contrôlée par la Chine, a été contrainte par l’administration américaine de céder la majeure partie de ses parts à une co-entreprise majoritairement détenue par des investisseurs américains pour gérer ses activités locales. Ces derniers se sont accaparés 80% de ses parts.

L’administration Trump a obtenu une séparation physique entre les serveurs de TikTok, basés en Chine, et les quelque 200 millions d’utilisateurs américains. Ses données seront désormais gérées par une nouvelle coentreprise majoritairement américaine et stockées dans un nouveau cloud sécurisé. Tandis que ByteDance, la maison-mère de TikTok, conserve à peine 20 % du capital.

En 2024, le gouvernement américain avait entamé un bras de fer contre le réseau social chinois, arguant qu’il le soupçonne d’envoyer des données sensibles à la Chine, voire d’influencer l’opinion politique des États-Uniens.

Durant la guerre génocidaire israélienne contre les Palestiniens à Gaza, cette plateforme avait permis de révéler les horreurs israéliennes commises à l’opinion publique internationale dont américaine, contournant la censure dans les médias mainstream , provoquant un important mouvement de protestations de par le monde. Ce qui avait irrité les dirigeants israéliens.

La plateforme, qui comptabilise environ 170 millions d’utilisateurs dans le pays de l’Oncle Sam sera menée par le géant Oracle, mais Donald Trump a également mentionné Murdoch et Dell.

Oracle: Un donateur de l’armée israélienne

L’entreprise Oracle a été cofondée par Larry Ellison, un entrepreneur milliardaire juif pro israélien .

Initialement soutien de Bill Clinton et donateur démocrate, Larry Ellison évolue progressivement vers le Parti républicain durant les mandats de Barack Obama, estimant ce dernier hostile à Israël. Ellison est un ferme soutien l’entité sioniste et entretient une relation personnelle de longue date avec Benyamin Netanyahu. Il est un donateur à l’armée israélienne a laquelle il a accordé le don le plus important de l’histoire de l’organisation Friends of the Israel Defense Forces (en) avec 16,6 millions de dollars.

Il est un important donateur républicain lors des élections de 2020 et de 2024. Proche de Donald Trump, il est particulièrement influent sur l’administration Trump lors de son second mandat.

UpScrolled: Un espace de liberté numérique

Depuis la prise de TikTok, un important mouvement de désertion de la plateforme a été enregistrée en direction d’une nouvelle plateforme baptisee UpScrolled. En quelques jours seulement, l’application s’est hissée en tête des téléchargements aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, marquant une rébellion numérique contre les plateformes qui étouffent la liberté d’expression et sont devenues des outils de surveillance.

UpScrolled a été fondée en juin 2025 par Issam Hijazi, un développeur de logiciels d’origine palestinienne basé en Australie. Il a pris cette décision après avoir perdu 60 membres de sa famille dans le génocide israélien perpétré à Gaza.

Il a affirmé qu’UpScrolled est née en réaction à une censure déguisée et à des algorithmes de contrôle. « TikTok n’est plus seulement une plateforme, mais un outil de surveillance aux mains de milliardaires », a-t-il déploré, assurant qu’UpScrolled est devenue « une application pour ses utilisateurs » et un espace de liberté numérique.

L’un des principes qui régissent cette plateforme est un engagement à une neutralité totale vis-à-vis des opinions politiques, des conflits ou des agendas injustes, et à se concentrer exclusivement sur l’autonomisation des utilisateurs sans parti pris. La plateforme s’engage également à ne pas appliquer de censure invisible aux utilisateurs ou aux contenus, garantissant ainsi à chaque publication une chance égale d’être vue.

Ayant étudié à l’INSEAD, Hijazi possède une vaste expérience dans le domaine des technologies, ayant travaillé auparavant pour des géants tels qu’IBM, Hitachi Vantara et reçu plusieurs prix dont celui d’« Ingénieur de solutions de l’année ».

Il avait aussi travaillé pour Oracle !

Source : Divers