L’agence de l’ONU pour les droits de l’homme « en mode survie »

Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU Volker Türk

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU Volker Türk a mis en garde, ce jeudi, sur la situation de son organisation, actuellement en « mode survie » avec le reflux des financements.

« Nous sommes actuellement en mode survie et devons assurer nos missions sous la contrainte (…) L’année dernière, nous avons mené moins de la moitié des missions de suivi des droits humains par rapport à 2024 (…) Nous avons réduit notre présence dans 17 pays », a annoncé Volker Türk à Genève (Suisse) en lançant devant des diplomates l’appel aux financements volontaires pour 2026 de son organisation.

« Nos besoins estimés pour 2026 s’élèvent à 400 millions de dollars US (340 millions d’euros) de contributions volontaires », a-t-il expliqué.

« En cette période critique, ce montant nous permettra de défendre tous les droits – civils, politiques, sociaux, culturels et économiques – de tous et toutes ».

Il a rappelé que son organisation « fournit des informations crédibles sur les atrocités et les évolutions en matière de droits humains à un moment où la vérité est érodée par la désinformation et la censure ».

L’année dernière, le Haut-Commissariat avait lancé un appel à 500 millions de dollars (424 millions d’euros) de dons, sur lesquels il n’a reçu qu’environ 260 millions (220 millions d’euros).

De plus, son budget régulier, estimé à 246 millions de dollars (209 millions d’euros) pour 2025, avait in fine été réduit de plus de 54 millions (46 millions d’euros).

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a averti la semaine dernière les États membres d’un « effondrement financier imminent » du système de l’ONU si certains, comme les États-Unis, continuent de ne pas honorer leurs engagements.

Selon M. Türk, les coupes et réductions frappant le Haut-Commissariat « donnent carte blanche aux auteurs de violations des droits humains, leur permettant d’agir à leur guise ».

En 2025, le Haut-Commissariat, qui dispose de 1.275 employés dans 87 pays, a mené plus de 5.000 missions de surveillance des droits humains et apporté un soutien direct à 67.000 survivants de la torture et des formes contemporaines d’esclavage, a souligné M. Türk.

L’organisation a aussi documenté des dizaines de milliers de violations des droits humains, dont des centaines commises contre des journalistes et des défenseurs des droits, et dénoncé des discriminations dans plus de 100 pays.

« A l’échelle mondiale, nous avons contribué à la libération de plus de 4.000 personnes détenues arbitrairement, soit environ 1.000 de plus que l’année précédente », a ajouté M. Türk.

Source : Avec AFP