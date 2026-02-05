L’armée iranienne avertit Trump : la guerre s’étendra aux bases américaines, des territoires occupés au Golfe

Le porte-parole de l’armée iranienne, le général Mohammad Akrami Nia, a annoncé que les forces armées iraniennes sont « prêtes à faire face à tout scénario que l’ennemi pourrait adopter », soulignant que son pays est prêt à la guerre si elle lui est imposée.

Dans une déclaration à l’agence de presse Defa Press, M.Nia a affirmé que le président américain Donald Trump doit « choisir entre la réconciliation et la guerre », avertissant que toute confrontation militaire « englobera toute la région et toutes les bases américaines, des territoires occupés au Golfe ».

Et d’ajouter : Il est « facile » pour les forces armées iraniennes d’atteindre les bases américaines, considérant cela comme une « augmentation significative de leur vulnérabilité ».

Il a souligné que le message de Téhéran est « clair et constant », à savoir sa pleine disposition à défendre l’Iran « fermement et sérieusement ».

Dans ce contexte, le président de l’Union des journalistes iraniens, Mashallah Shamsolvaezin, a déclaré mercredi, lors d’un entretien exclusif avec la chaine libanaise Al-Mayadeen, que l’Iran est mieux préparé militairement que diplomatiquement et qu’il est prêt à intervenir.

Il a également affirmé que l’opinion publique iranienne « se rassemble à nouveau à ce stade ».

De son côté, le petit-fils de l’Imam Khomeini, Sayed Ali Ahmad Khomeini, a lui aussi affirmé lors d’un entretien exclusif avec Al-Mayadeen : « Les Américains mourront, mais ils ne verront pas notre humiliation, l’humiliation de notre peuple, ni l’humiliation de notre pays comme ceux qui les ont précédés. » Il a insisté sur le fait que « le peuple iranien n’a pas peur et qu’il est inébranlable dans sa défense de la vérité et de sa patrie ».