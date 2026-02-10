Un événement religieux juif inhabituel à Riyad avec les couleurs du drapeau israélien (Média israélien)

La capitale saoudienne Riyad a été le théâtre d’une cérémonie d’écriture de rouleaux de la Torah dans « un événement rare », selon le quotidien israélien i24.

Cet événement qui a eu lieu le jeudi 5 février est exceptionnel, estime ce dernier « étant donné qu’il n’existe pas de communauté juive permanente en Arabie Saoudite », la présence juive dans le Royaume étant limitée aux individus résidant pour des périodes limitées pour des raisons professionnelles ou militaires.

Le rite d’écriture des paroles de la Torah par un ou plusieurs scribes en hébreu est généralement poursuivi par la lecture à voix haute d’une portion. Il est pratiqué au moins une fois tous les 3 jours en présence de la communauté.

Sur les réseaux sociaux arabes, cet évènement rapporté par les médias israeliens a soulevé des doutes chez certains qui voulaient s’assurer qu’il a bel et bien eu lieu en Arabie.

Sachant que les organisateurs ont pris soin d’arborer le rouleau avec en fond de toile un écran de projection bleu, avec l’écriture en blanc SAUDI ARABIA 2026 en lettres capitales. Les blanc et bleu étant les couleurs du drapeau israélien.

la véracité de cet évènement n’a pas été confirmée de source indépendante.

« Alors que des corps d’enfants sont déchiquetés à Gaza sous les bombardements et les massacres des forces ennemies sionistes, Riyad organise une cérémonie pour écrire des rouleaux de la Torah en présence de Juifs américains travaillant temporairement dans le Royaume », a deploré le site d’information La’ (Non).

Selon ce dernier, l’organisation de cet événement « témoigne d’une ouverture croissante des Saoudiens aux symboles talmudiques, à un moment où les crimes de l’occupation contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie se poursuivent, et à un moment où toute expression populaire de solidarité avec la résistance palestinienne est interdite dans le Royaume ».

