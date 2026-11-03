Élections américaines aujourd’hui : lutte acharnée des Démocrates pour s’emparer du Sénat

Par Khodr Kharoubi

Alors que les sondages d’opinion tendent à donner l’avantage au parti démocrate dans la course aux sièges de la Chambre des représentants, la bataille pour remporter la majorité des sièges au Sénat revêt une importance particulière, notamment dans dix États décisifs.

Parmi ces dix États, quatre sont des bastions remportés par le président Donald Trump avec une marge dépassant dix points de pourcentage en 2024 — le Kansas, l’Iowa, l’Ohio et l’Alaska —, où les démocrates espèrent l’emporter dans au moins deux d’entre eux pour garantir le contrôle de la chambre haute.

À la Chambre des représentants, la messe semble presque dite : les républicains s’efforcent à défendre au moins 16 sièges jugés ultra-disputés par le Cook Political Report, tandis que les démocrates sécurisent 6 sièges seulement.

Portés par une stratégie audacieuse consistant à investir des circonscriptions républicaines traditionnelles — en y dressant des candidats face à des figures éclaboussées par des scandales —, les démocrates ciblent 46 duels, avec l’ambition d’accroître leur groupe parlementaire de 33 sièges supplémentaires.

Au Sénat, le brouillard persiste, en particulier dans les États bascules de 2024. En Géorgie, le sénateur sortant Jon Ossoff devance le représentant républicain Mike Collins de plus de 10 %, porté par une collecte de fonds frôlant les cent millions de dollars.

Dans le Michigan, le candidat de gauche Abdul Rahman El-Sayed mène d’un à sept points face au républicain Mike Rogers, malgré 86 millions de dollars injectés par le camp conservateur pour sauver ce siège.

Dans le Maine, la sénatrice républicaine Susan Collins accuse un retard de quatre points face au progressiste Troy Jackson, payant cash son soutien controversé aux nominations de la Cour suprême sur l’avortement.

En Caroline du Nord, les républicains semblent jeter l’éponge en redéployant leurs fonds, laissant le champ libre au démocrate Roy Cooper face à Michael Whatley.

Enfin, dans le New Hampshire, le démocrate Chris Pappas maintient une avance de cinq à huit points malgré un barrage financier républicain de 25 millions de dollars.

Même surprise dans les sanctuaires traditionnellement « rouges » : en Ohio, la confrontation pour achever le mandat de JD Vance se solde par une débauche financière historique dépassant 200 millions de dollars entre Sherrod Brown et Jon Husted.

En Alaska et dans l’Iowa, le rejet des politiques de Trump et de la guerre contre l’Iran fragilise les sortants républicains. Plus spectaculaire encore, au Texas et au Kansas, des figures démocrates comme James Talarico et Adam Hamilton ravissent l’avantage dans des bastions impénétrables, sur fond de déchirements internes au sein du Grand Old Party.

Alors qu’un record de 57 millions d’Américains ont déjà voté par anticipation, l’issue de ces scrutins promet de redessiner brutalement les équilibres de Washington.

Source : Médias