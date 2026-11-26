Gaza : trois journalistes dont Mariam Abou Dagga récompensés à titre posthume par le prix Rory Peck

Mariam Abou Dagga et deux de ses confrères de l’agence Associated Press (AP), Abdel Kareem Hana et Jehad Alshrafi ont a remporté à titre posthume le prestigieux prix Rory Peck, qui récompense les journalistes vidéo indépendants, ont annoncé les organisateurs.

Ils sont récompensés pour leur “couverture remarquable des conséquences humaines de la guerre” dans le territoire palestinien, a confirmé le Rory Peck Trust.

Âgée de 33 ans, Mariam Abou Dagga a été tuée en août 2025 lors d’une frappe aérienne israélienne visant l’hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza. L’attaque avait également coûté la vie à quatre autres journalistes.

Photographe indépendante et journaliste vidéo, elle collaborait avec l’Associated Press depuis le début de la guerre à Gaza, en octobre 2023.

“Les journalistes jouent un rôle essentiel dans la documentation des événements et l’information du public, souvent au péril de leur vie”, a déclaré Julie Pace, rédactrice en chef de l’AP.

“Nous rendons hommage à Mariam ainsi qu’à tous les journalistes tués dans ce conflit et dans d’autres conflits, et restons déterminés à faire toute la lumière sur les circonstances de leur mort”.

Créés en 1995 en mémoire du journaliste vidéo indépendant Rory Peck, tué alors qu’il couvrait la crise constitutionnelle de 1993 à Moscou, ces prix récompensent chaque année le courage, l’indépendance et la contribution essentielle des journalistes indépendants à la couverture de l’actualité dans le monde.

Source : Agence