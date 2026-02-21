Sondage : Les États-Unis représentent une plus grande menace pour la sécurité du Canada que la Chine

Un sondage réalisé par Nanos Research pour Bloomberg révèle que « plus de la moitié des Canadiens estiment que les États-Unis constituent actuellement la plus grande menace pour la sécurité de leur pays », un indicateur frappant du fossé grandissant perçu entre ces deux alliés historiquement proches.

Le sondage montre que « 55 % des sondés considèrent les États-Unis comme la plus grande menace pour le Canada, tandis qu’environ 15 % estiment que la Chine est la plus grande menace, suivie de la Russie (14 %).

Le sondage a été mené entre le 31 janvier et le 4 février, peu après une série de menaces proférées par le président américain Donald Trump contre le Groenland, ses critiques publiques à l’égard de l’OTAN et ses déclarations concernant sa volonté d’augmenter les tarifs douaniers sur les produits canadiens.

Roland Paris, professeur de relations internationales à l’Université d’Ottawa et ancien conseiller en politique étrangère du Premier ministre Justin Trudeau, affirme que « les résultats du sondage reflètent l’opinion publique actuelle au Canada ».

« Ces résultats contribuent à expliquer pourquoi les Canadiens continuent de boycotter les voyages aux États-Unis et leurs produits, même un an après le retour au pouvoir de Trump et ses déclarations sur la possibilité de faire du Canada le 51e État », a ajouté Paris.

Paris a souligné que « certains pourraient considérer la rhétorique et les menaces économiques de Trump comme une stratégie de négociation habile, mais ces résultats démontrent les graves dommages qu’elles infligent aux relations importantes. »

