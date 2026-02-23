Netanyahu annonce vouloir former avec l’Inde, la Grèce et Chypre un nouvel axe face aux axes chiite et sunnite.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré dimanche qu’Israël s’efforce de former un nouvel axe face à « l’axe chiite qui s’est effondré » et à « l’axe sunnite en émergence ».

« Dans la vision que j’ai en tête, nous créons un système complet – une sorte d’alliance – autour et au sein de la Méditerranée et au Moyen-Orient », a-t-il précisé.

Et de poursuivre : « Cela inclut l’Inde, les États arabes, les États africains, les pays méditerranéens comme la Grèce et Chypre, ainsi que des pays d’Asie, sur lesquels je ne m’étendrai pas pour le moment… L’objectif est de créer un axe de pays qui appréhendent la réalité, les défis et les objectifs de manière unifiée – contrairement aux axes extrémistes, qu’il s’agisse de l’axe chiite radical, que nous combattons avec acharnement, ou de l’axe sunnite radical ».

Netanyahu a affirmé que le Moyen-Orient se trouve à la croisée des chemins et qu’Israël est préparé à toute éventualité. Il a ajouté qu’Israël a démantelé l’emprise de l’axe iranien du mal et a déployé des efforts sans précédent pour éliminer ce qu’il a qualifié de menaces existentielles.

Le premier ministre indien en « Israël »

Le Premier ministre israélien a annoncé que son homologue indien, Narendra Modi, effectuerait une visite officielle en « Israël » mercredi prochain, soulignant que les relations entre les deux pays se renforcent. Il a expliqué que cette coopération stratégique reposerait sur une collaboration dans les domaines économique, diplomatique et sécuritaire.

Netanyahu a également annoncé que Narendra Modi allait s’adresser au Parlement israélien (la Knesset). L’Inde est le deuxième partenaire commercial de l’entité sioniste en Asie et son septième au niveau mondial.

Des observateurs considèrent les propos de Netanyahu comme une tentative de courtiser l’Inde, et peut-être d’exploiter les tensions entre ce pays et le Pakistan pour renforcer la coopération militaire.

« Axe sunnite »

L’ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, avait auparavant mis en garde contre les tentatives de la Turquie d’inciter l’Arabie saoudite contre Israël et de former un « axe sunnite hostile » incluant le Pakistan, puissance nucléaire.

Selon des observateurs, le terme « axe sunnite » est utilisé par Netanyahu et les médias israéliens pour désigner la Turquie, ainsi que l’Arabie saoudite, le Qatar et la Syrie.

Le correspondant du média arabe al-Arabi a noté que cela marque un tournant dans le discours de Netanyahu. « Pendant une décennie, il avait promu l’idée d’une alliance israélo-sunnite contre l’Iran, tandis qu’aujourd’hui, il parle de faire face simultanément à deux axes, ce qui témoigne d’une évolution de l’approche israélienne dans la région » a-t-il souligné.

Source : Médias