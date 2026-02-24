Ministère vénézuélien des Affaires étrangères : Nous exigeons la libération immédiate de Maduro et de son épouse

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Iván Gil, a déclaré que « son pays a été la cible d’une opération militaire motivée par des intérêts politiques et économiques ». Il a appelé « à la cessation immédiate des mesures coercitives unilatérales et à la libération du président Nicolás Maduro et de la Première dame Cilia Flores ».

M. Gil a annoncé la participation du Venezuela à la 61e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, soulignant que « le Venezuela se présente comme une nation souveraine, libre et pacifique, représentant Nicolás Maduro et sa vice-présidente, Delcy Rodríguez ».

M. Gil a réitéré la condamnation par son pays de l’instrumentalisation des droits de l’homme comme « outil de pression politique », affirmant que « le peuple vénézuélien subit des violations systématiques dues à des mesures coercitives unilatérales et à la violence, outre ce qu’il a qualifié de récente attaque militaire ».

Il a insisté « sur la nécessité de mettre fin aux sanctions unilatérales, d’adopter un programme impartial en matière de droits humains et de respecter la souveraineté des nations ».

M. Gil a également souligné que « le 3 janvier a été marqué par une violation flagrante de la souveraineté de son pays, à travers une attaque militaire qui a fait plus d’une centaine de morts ». Il a affirmé que « l’objectif était de détenir illégalement M. Maduro et son épouse, Cilia Flores ».

Le ministre a affirmé que « Caracas, malgré cette agression, a décidé d’ouvrir des canaux de dialogue et de coopération bilatérale avec les États-Unis, tout en restant déterminé à défendre sa souveraineté ». Par ailleurs, M. Gil a annoncé une rencontre avec le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, en marge du Conseil des droits de l’homme, insistant sur les liens de fraternité et de solidarité unissant les deux pays dans la défense de la souveraineté et de l’autodétermination

