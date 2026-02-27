Le 3ème cycle de négociations irano-américaines indirectes s’est conclu sur une note positive

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, a annoncé jeudi la conclusion des négociations irano-américaines indirectes à Genève, soulignant « des progrès significatifs accomplis ».

Le ministre omanais a indiqué que « des discussions techniques se tiendront la semaine prochaine à Vienne ». Il a confirmé que « les pourparlers reprendront prochainement après consultation des capitales concernées ».

M. al-Busaidi a exprimé « sa gratitude pour les efforts déployés par tous les négociateurs, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et le gouvernement suisse, pays hôte ».

De son côté, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, a confirmé à l’agence de presse iranienne IRNA la conclusion de la deuxième phase du troisième cycle de négociations nucléaires à Genève.

A noter que la délégation américaine a quitté le lieu des négociations.

Détails du cycle de négociations

Concernant le cycle de négociations, le chef du bureau de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen à Genève a expliqué que « le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a présenté la position complète de l’Iran sur la question nucléaire et les limites négociables ».

Le chef du bureau a déclaré : « Nous avons la confirmation que la partie iranienne rejette catégoriquement le démantèlement des installations nucléaires.»

Il a ajouté que « les négociations du jour n’ont pas porté sur le nombre et le type de centrifugeuses ».

Ce cycle de négociations a été le plus fructueux et le plus sérieux

Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a affirmé : » Nous avons pu réaliser des progrès, tant sur le dossier des sanctions que sur le dossier nucléaire » soulignant que « ce cycle de négociations a été le plus fructueux et le plus sérieux » .

Araqchi a indiqué que « sur certains points, nous sommes très proches d’un accord, tandis que d’autres restent litigieux » notant que «nous avons convenu que l’équipe technique entamerait les discussions techniques à Vienne dès lundi prochain ».

Et d’ajouter : « Nous avons tenu l’une des sessions de négociations les plus sérieuses et les plus longues. La présence de Grossi a été techniquement pertinente et nous avons réalisé de bons progrès, en entrant dans la phase de discussion des éléments de l’accord et de la levée des sanctions ».

Araghchi a précisé : « Lundi, nous contacterons des experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique pour discuter de certains points. Dans les prochains jours, nous aborderons plus en détail le dialogue au niveau des experts techniques ».

Démenti des informations faisant état d’un transfert de matières nucléaires enrichies

La télévision d’État iranienne a rapporté que « la République islamique dément catégoriquement les informations faisant état d’un transfert des matières nucléaires enrichies hors du pays ». Elle a souligné que « le droit de l’Iran à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire demeure intact et que le pays maintiendra ses capacités de production de combustible nucléaire ».

La chaîne de télévision a ajouté que « l’Iran, lors de ce cycle de négociations, réaffirme la nécessité de lever les sanctions et d’abroger les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU relatives au pays ».

Source : Médias