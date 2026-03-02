Mélenchon: Trump frappe l’Iran pour étrangler la Chine

Jean-Luc Mélenchon, chef du parti de gauche La France insoumise, a critiqué la politique américaine, qualifiant la guerre en cours contre l’Iran d’intervention américaine à travers le monde visant à « couper l’approvisionnement en pétrole de la Chine ».

S’exprimant dimanche lors d’un meeting à Perpignan, dans le sud de la France, à l’approche des élections municipales du mois prochain, il a déclaré que « les États-Unis avaient perdu leur leadership international et se préparaient systématiquement à affronter la Chine en coupant ses approvisionnements énergétiques ».

Menace impérialiste

Mélenchon a indiqué que « le président américain Donald Trump cherche à imposer son contrôle sans limites », évoquant ce qu’il a qualifié « de menace impérialiste, tantôt en tentant de contrôler le Panama malgré son indépendance, tantôt en essayant de s’emparer du Canada.

Ces propos de l’homme politique français interviennent après l’attaque conjointe lancée samedi par les États-Unis et « Israël » contre l’Iran, qui a conduit à l’annonce de l’assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei et de plusieurs commandants militaires.

