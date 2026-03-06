Le CGRI Lance la 22ème vague de Promesse Tenue 4: Missiles Khorramshahr 4, Kheibar et Fattah. Dommages à Tel-Aviv

Le Corps des Gardiens de la révolution en Iran (CGRI) a annoncé le lancement de la 22ème vague de l’opération Vraie Promesse 4 par un lancement intensif de missiles Khorramshahr 4, Kheibar et Fattah ainsi que des drones sur l’entité israélienne.

Destruction de drones américains et israéliens

Les forces terrestres de l’armée iranienne ont en outre affirmé avoir mené une attaque aux drones kamikazes contre les bases américaines au Koweït.

La télévision iranienne a rapporté que les défenses aériennes de l’armée ont détruit un drone israélien de type « Hermes 900 » aux environs de Téhéran, et un drone américain sophistiqué de type MQ-9 dans le ciel du Lorestan.

Le porte-parole du CGRI, le général Ali Mohammad Naeini, a annoncé que les défenses aériennes ont abattu un drone israélien de type « Heron » dans le ciel d’Ispahan.

Évacuation de plus de 2300 Israéliens

Dans ce contexte, les médias israéliens ont reconnu la chute d’un missile iranien aux abords de l’aéroport Ben Gourion, et ont fait état de plus de 10 explosions à Tel-Aviv et ses environs.

Ils ont indiqué que des dégâts matériels ont eu lieu à Tel-Aviv et ses environs suite aux tirs de missiles balistiques iraniens.

Le ministère israélien de la Santé a pour sa part annoncé l’évacuation de plus de 2300 Israéliens de leurs domiciles après qu’ils ont été endommagés par les bombardements iraniens.

Le site israélien « Globes » a confirmé que les missiles iraniens ont détruit l’immeuble Porat à Tel-Aviv, en plus d’un autre bâtiment dans la même zone.

Il a indiqué que les missiles iraniens ont touché Tel-Aviv, Beit Shemesh, Petah Tikva, Beer Sheva et d’autres régions.

Attaques sur des sites au Kurdistan irakien

Par ailleurs, l’agence ISNA a indiqué que les Gardiens de la révolution iraniens ont lancé des attaques de missiles contre des sites au Kurdistan irakien.

Dans ce contexte, les Gardiens de la révolution ont démenti les rumeurs visant à susciter le chaos, confirmant l’absence d’éléments ennemis dans le sud-ouest du pays.

Ils ont déclaré : « Nous surveillons les mouvements des ennemis, et nous éliminerons tout mouvement hostile à la sécurité iranienne ».

Source : Médias