La Turquie accuse « Israël » d’instrumentaliser les groupes kurdes dans la région

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a accusé « Israël d’instrumentaliser les groupes kurdes dans la région ».

M. Fidan a déclaré s’être entretenu avec le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, qui a confirmé que « le projet des forces kurdes iraniennes basées dans le nord de l’Irak d’attaquer l’Iran n’était pas intentionnel ».

Lors d’une conférence de presse à Istanbul, M. Fidan a expliqué que « les propos de M. Rubio ont été tenus lors d’un récent entretien téléphonique ».

Il a ajouté que « la Turquie s’oppose aux stratégies visant à attiser les rivalités ethniques ou les conflits internes en Iran », avertissant que « de telles initiatives pourraient conduire au scénario le plus dangereux ».

Il a indiqué « qu’Ankara était en contact avec les dirigeants kurdes afin d’éviter une telle erreur historique ».

Il n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur les efforts de médiation entre l’Iran et les États-Unis, se contentant de déclarer que « la Turquie menait une intense activité diplomatique pour trouver une solution à la guerre ».

De son côté, le ministère turc de la Guerre a précédemment confirmé qu’il « surveillait de près les mouvements des groupes armés kurdes iraniens et l’évolution de la situation régionale ».

Le porte-parole de l’état-major des forces armées iraniennes, le général de brigade Abolfazl Shekarchi, a mis en garde les dirigeants de la région du Kurdistan, dans le nord de l’Irak, contre l’ouverture d’un quelconque corridor aux « groupes terroristes », soulignant que « les forces iraniennes ciblent les infrastructures et les installations de la région si elles coopéraient avec les États-Unis et Israël ».

Source : Médias