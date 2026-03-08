QG Khatam al-Anbiya: Nous poursuivrons la guerre jusqu’à la reddition de l’ennemi. Le décompte de nos missiles se fera sur le terrain

Le commandant du Grand Quartier Général central Khatam al-Anbiya en Iran, le général de division Ali Abdollahi, a réaffirmé la poursuite de la guerre « jusqu’à ce que nous soumettions les ennemis et les rendions repentants », ajoutant que « les armes de l’Iran aujourd’hui sont plus sophistiquées qu’auparavant et jouissent d’une précision et d’une flexibilité élevées ».

Et de renchérir: « Les ennemis ont dit connaître le nombre de nos missiles ; nous leur répondons qu’ils devront compter les missiles au cours de la bataille. »

Le général Abdollahi a en outre affirmé que « l’ennemi américano-israélien commet toujours des erreurs de calcul, et nous l’avons maintes fois prévenu que nous répondrions sur le terrain », espérant que « les ennemis aient compris que nous ne sommes pas des gens de slogans, mais des gens d’action ».

Il a souligné que « les forces armées iraniennes ont comblé les brèches après la dernière agression, et l’ennemi réalise aujourd’hui l’étendue de notre force », insistant sur le fait que « toutes nos forces armées sont présentes sur le terrain avec un moral d’acier et une forte motivation pour venger le sang de nos martyrs et celui de notre Guide martyr ».

Concernant la présence des Iraniens sur les places aujourd’hui en soutien aux forces armées, il a déclaré : « C’est une scène qui restera dans l’histoire, et la victoire appartiendra à l’Iran et à son grand peuple. »

« Ils visent des civils innocents, nous visons leurs centres militaires »

Le général Abdollahi a déclaré que « l’ennemi malveillant cible des Iraniens innocents dans leurs foyers et des élèves dans leurs écoles, tandis que nous ciblons leurs centres militaires, leurs équipements et tout ce qu’il faut pour les faire regretter », martelant la poursuite de la guerre jusqu’à l’effondrement de l’ennemi et son repentir.

Notre force navale cible avec précision la base américaine d’Al-Udairi au Koweït

Les Relations publiques du CGRI ont pour leur part annoncé, ce dimanche, que la force navale du CGRI a mené à l’aube une opération conjointe utilisant des drones et des missiles balistiques, ciblant la base d’hélicoptères d’Al-Udairi appartenant aux forces américaines et située au Koweït.

Le CGRI a indiqué que l’unité des missiles balistiques du Garde a frappé avec précision les centres d’équipement et de maintenance des hélicoptères à l’intérieur de la base, ainsi que les réservoirs de carburant des hélicoptères et des avions, et le bâtiment du commandement, confirmant que la frappe a causé une destruction massive à l’intérieur de la base.

Elle a également ajouté que cette vague d’attaque a provoqué un immense incendie dans la base, précisant que des colonnes de fumée noire s’en élèvent toujours et sont visibles de loin.

De son côté, l’armée iranienne a ciblé, ce dimanche, des points précis à Haïfa et Tel-Aviv.

La défense aérienne iranienne a également abattu un drone de l’ennemi sioniste-américain dans le ciel de la province de Markazi.

Les médias israéliens ont rapporté, ce dimanche matin, la chute de projectiles de missiles dans 16 zones de la région de Gush Dan. Ces sources ont fait état de la présence de colons coincés sous les décombres dans un abri à Gush Dan.

Ce que les chaînes ne vous montrent pas sur Tel-Aviv:

Cela intervient dans le cadre de la riposte à l’agression américano-israélienne continue contre la République islamique d’Iran qui, depuis le 28 février jusqu’à présent, a causé le martyre de plus de 1200 personnes, dont 200 enfants et environ 200 femmes.