Téhéran contrôle le détroit d’Ormuz. Le parlement élabore un plan de 12 points pour y réglementer la navigation

Le porte-parole de l’armée iranienne, le général de brigade Mohammad Akrami Nia, a déclaré que Téhéran contrôle le détroit d’Ormuz de manière si stricte qu’aucun navire ne peut le traverser sans l’autorisation des forces iraniennes.

Akrami Nia a souligné qu’en contrôlant le détroit d’Ormuz, l’Iran contrôle également l’ennemi.

Le porte-parole de l’armée a également averti que si l’ennemi commettait une erreur et lançait une attaque, il « se retrouverait confronté à de nouveaux terrains et de nouveaux outils dans la guerre ».

Le général de brigade Akrami Nia a également souligné la dimension populaire de la confrontation, considérant que la présence du peuple iranien sur les places publiques représente une force stratégique non moins influente que les missiles et les drones.

Samedi, le vice-président du Parlement iranien, Ali Nikzad, a annoncé qu’un nouveau plan de gestion du détroit d’Ormuz avait été élaboré en 12 points, dans le cadre de la réglementation de la navigation sur cette voie maritime vitale.

Nikzad a expliqué que, selon ce plan, les navires de l’entité sioniste ne seraient en aucun cas autorisés à traverser le détroit d’Ormuz, tandis que les navires des pays hostiles ne pourraient obtenir de permis de passage qu’après avoir payé des réparations de guerre.

Il a ajouté que les autres navires pourront traverser conformément à une loi qui sera approuvée par le Conseil de la Choura, à condition que cela se fasse en obtenant une licence et une autorisation de l’Iran.

Nikzad a souligné que la loi sur la gestion du détroit d’Ormuz sera adoptée conformément au droit international et aux droits des pays voisins, insistant sur le fait que Téhéran ne renoncera pas à ses droits en la matière.

Il a souligné que la nouvelle administration iranienne du détroit d’Ormuz revêt une importance similaire à celle de la nationalisation de l’industrie pétrolière.

Source : Médias