La marine américaine dans l’incapacité d’escorter les navires à travers le détroit d’Ormuz

Des sources ont indiqué à Reuters que la marine américaine a informé les secteurs du transport maritime et pétrolier qu’elle est actuellement dans l’incapacité d’escorter les navires à travers le détroit d’Ormuz en raison du risque accru d’attaques depuis le début de la guerre avec l’Iran.

Les sources ont indiqué que « la marine américaine a rejeté presque quotidiennement les demandes du secteur maritime visant à fournir des escortes militaires dans le détroit d’Ormuz depuis le début de la guerre avec l’Iran, affirmant que le risque d’attaques est actuellement trop élevé. »

La déclaration de la marine américaine contredit ce que le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a annoncé sur son compte « X », qu’il a ensuite supprimé, selon lequel « les États-Unis ont escorté un pétrolier et ont traversé avec succès le détroit d’Ormuz ».

D’autant plus que Trump a toujours exprimé la volonté de son pays d’escorter les navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, menaçant l’Iran de frappes sévères si ce dernier s’y oppose.

« Sur PlayStation »

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a commenté ces révélations avec sarcasme : « Un seul pétrolier aurait-il traversé le détroit d’Ormuz escorté par des navires de la marine américaine ? », ajoutant : « Peut-être que cela ne s’est produit que sur PlayStation. »

Le commandant des forces navales des Gardiens de la révolution , l’amiral Ali Reza Tangsiri, a confirmé qu’aucun navire lié aux agresseurs contre l’Iran n’a le droit de traverser le détroit d’Ormuz.

Selon Reuters, les évaluations de la Marine indiquent « une perturbation continue des exportations de pétrole du Moyen-Orient et reflètent une différence avec les déclarations du président Donald Trump selon lesquelles les États-Unis sont prêts à fournir des escortes navales chaque fois que cela est nécessaire pour reprendre les expéditions régulières le long de cette voie navigable essentielle ».

L’importance du détroit

Le détroit d’Ormuz est un point de passage maritime crucial au monde, reliant le golfe Persique au golfe d’Oman, puis aux océans. Voie essentielle pour le transport de vastes quantités de pétrole et de gaz des pays du Golfe vers différentes régions du globe, toute perturbation de la navigation pourrait avoir un impact direct sur l’approvisionnement et les prix mondiaux de l’énergie.

Source : Agence