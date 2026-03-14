Goldman Sachs : Le trafic pétrolier dans le détroit d’Ormuz chute à 600 000 barils par jour

Le Financial Times, citant des estimations de Goldman Sachs, rapporte que « le trafic pétrolier dans le détroit d’Ormuz a chuté à environ 600 000 barils par jour ».

Selon ces estimations, « ce chiffre représente une forte baisse par rapport aux niveaux habituels, qui dépassent 19 millions de barils par jour – un volume proche de la production pétrolière totale des États-Unis ».

Parallèlement, Bloomberg révèle que « l’Arabie saoudite a affrété des pétroliers à des prix exorbitants pour transporter du pétrole par la mer Rouge, afin de contourner les répercussions de la perturbation du trafic maritime dans le stratégique détroit d’Ormuz ».

Un haut responsable iranien a confirmé que « l’Iran n’autoriserait pas l’exportation de pétrole vers ses ennemis et leurs alliés », notant que « toute attaque continue contre les infrastructures iraniennes entraînerait des conséquences graves et coûteuses ».

CNN : Le prix de l’essence aux États-Unis atteint son plus haut niveau en 22 mois

Selon les dernières données de l’Association américaine des automobilistes (AAA), le prix de l’essence aux États-Unis a augmenté de 3 cents par gallon, portant le prix moyen à 3,63 dollars le gallon, son plus haut niveau en 22 mois.

D’après CNN, le prix moyen a augmenté de 65 cents depuis le début de l’agression israélo-américaine contre l’Iran il y a deux semaines, et de 69 cents, soit 23,5 %, au cours du mois écoulé.

Alors que le président américain Donald Trump estime que les États-Unis, en tant que grand producteur, pourraient tirer profit de la hausse des prix du pétrole, plusieurs économistes affirment que « ce sont les consommateurs américains qui en subiront le plus les conséquences, à travers l’inflation et l’augmentation du coût de la vie ».

Les rapports économiques indiquent que « les Américains ressentent déjà les effets de ces hausses de prix, notamment à la pompe, où le prix moyen de l’essence a dépassé 3,60 dollars le gallon, le prix du pétrole ayant franchi la barre des 100 dollars le baril ».

Certains experts avertissent que « le choc pétrolier pourrait entraîner une inflation à long terme similaire à celle qui a suivi la pandémie de coronavirus, car les effets de la hausse des prix de l’énergie sur l’économie pourraient durer des années si les turbulences sur le marché pétrolier persistent ».

Source : Médias