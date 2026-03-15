L’absence de Netanyahu intrigue

L’absence du Premier ministre israeliens Benjamin Netanyahu de la réunion du cabinet restreint a soulevé des questions sur son sort.

Selon les observateurs, la rencontre qui s’était tenue jeudi a été présidée par le ministre de la Défense Israel Katz, alors que Netanyahu avait l’habitude de la présider.

Des observateurs ont constaté également l’absence du commandant de l’armée, Tomer Ber, du chef du Mossad, David Barnea, du ministre de la Sécurité intérieure Itamar ben Gvir, et d’Iddo Netanyahu, le frère du Premier ministre.

Les informations d’« assassinat » lors d’une frappe iranienne sont des « fake news » — a déclaré le bureau du Premier ministre israélien auprès de l’agence de presse turque Anadolu.

Le site d’information sur Telegram Infos Brutes a fait état d’un post qui a été publié puis supprimé par le bureau du Premier ministre dans lequel il indique que les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux sur le statut du Premier ministre ne sont pas confirmées.

« Nous exhortons les citoyens à se fier aux informations vérifiées. Des efforts sont en cours pour établir un contact. Le Premier ministre Netanyahu reste attaché à la sécurité d’Israël », selon ce post.

Le journaliste israélien Alon Mizrahi a quant a lui publié samedi un post sur X rendant compte de « quelque chose qui cloche en Israël ».

Il a tweeté : « Je ne sais pas vraiment pourquoi je dis ça, mais pour un observateur local, quelque chose cloche en Israël : une situation étrange et oppressante règne. Quelque chose ne va pas. Peut-être est-ce la santé de Netanyahou ou la perte d’une certaine capacité stratégique ; je n’en sais rien.

Mais le ton a clairement changé, et la peur et la souffrance sont devenues plus palpables. À mon avis, si la situation continue d’évoluer à ce rythme, d’ici un mois environ, ce pays se désintégrera petit à petit. »

L’ex-député britannique George Galloway s’est aussi interrogé sur X : « S’il est mort, qui serait responsable des USA maintenant ? »

Le commentateur et influenceur américain Jackson Hinkle, connu pour ses prises de position anti israéliennes a lui aussi tweeté à l’adresse du fils de Netanyahu : « Yaïr Netanyahu, ton père serait-il mort ? »

« Il s’est complètement effondré »

Le journaliste israélien du Haaretz Yossi Verter a quant à lui écrit :

« Ce qui est véritablement alarmant, c’est l’état psychologique du dirigeant. Il s’est complètement effondré, il s’est volatilisé sous nos yeux. Il semble désemparé, presque désespéré. Ce n’est pas la guerre qui l’inquiète, ni le fait que tout ce dont il se vantait il y a huit mois, à la fin de la Guerre des Douze Jours, se soit révélé être (presque) un tissu d’absurdités, et qu’il soit contraint de répéter mot pour mot les mêmes slogans et les mêmes phrases. S’il le faut, il les répétera une troisième et une quatrième fois avec la même imitation sournoise, les mêmes gestes affectés, le même maquillage outrancier et la même conviction profonde d’un menteur qui jurerait que sa belle-mère est son parfait sosie ».

Les trois choses qui le rendent fou, selon l’auteur, sont : « Les sondages d’opinion désastreux, les chances de grâce qui s’amenuisent et les élections à venir. »

Source : Divers