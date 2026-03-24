Rencontre à Athènes : De Téhéran au Sud-Liban, de Dahieh à Gaza, Jérusalem et Sanaa, la Résistance triomphera !

Dans la capitale grecque un événement a été organisé le samedi 21 mars par le Front anti-impérialiste de Grèce. Il a attiré un public nombreuse et s’est tenu en soutien à l’Axe de la Résistance contre l’impérialisme américain et le sionisme.

Parmi les intervenants figuraient Konstantina Kartsioti du Front anti-impérialiste, le Dr Ali Alhaj Hasan, responsable de la mobilisation éducative de la jeunesse du Hezbollah au Liban, le secrétaire général de l’Organisation de la jeunesse du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), représentant des camps palestiniens au Liban, Nasreddine Amer, vice-président de la Commission des médias d’Ansarullah, directeur du conseil d’administration de l’Agence de presse yéménite, Saba, rédacteur en chef, Vasilis Liosis, enseignant et écrivain, et Evaggelos Venetis, universitaire spécialiste de l’Iran et du Moyen-Orient.

L’événement, soutenu par diverses organisations et associations anti-impérialistes, a rassemblé plus de 150 personnes.

Ce fut un événement majeur qui a uni les voix des forces de résistance d’Iran, du Liban, de Palestine et du Yémen au mouvement anti-impérialiste au sein des pays de l’OTAN.

Il a débuté par un hommage aux martyrs et a également évoqué la Journée d’Al-Qods comme Journée de la Résistance pour tous les peuples de la région.

Les intervenants ont exposé la situation actuelle au Moyen-Orient et le combat commun des peuples contre l’impérialisme américain et le sionisme.

Le représentant du Hezbollah a parlé de l’Axe commun de la Résistance et de ce combat commun, inspirant l’auditoire par ses discours sur l’importance de la Résistance commune.

Le représentant de l’Organisation de la jeunesse palestinienne a évoqué la situation et la résistance à Gaza, en Cisjordanie et au Liban, notamment dans les camps palestiniens, ainsi que le million de personnes déplacées.

Le représentant d’Ansarullah a parlé de la Journée de la Résistance, la Journée d’Al-Qods, et de l’importance de la Résistance dans la région.

Konstantina Kartsioti, représentante et organisatrice du Front anti-impérialiste, a rendu hommage aux martyrs Imam Ali Khamenei, Hassan Nasrallah, Qassem Soleimani, Yahya Sinwar et Abou Ali Mustafa. Elle a évoqué les massacres perpétrés par l’entité sioniste et l’impérialisme, notamment le massacre des écolières de Minab et tous les massacres commis par l’entité sioniste et l’impérialisme en Iran, au Liban, en Palestine et au Yémen.

L’événement s’est conclu par la promesse de s’unir, de combattre et de vaincre l’impérialisme américain et le sionisme, et d’intensifier la lutte pour vaincre l’OTAN.