Washington Post: Le Pentagone se prépare à des semaines d’opérations terrestres en Iran

Le journal Washington Post a rapporté, ce dimanche, que le Pentagone se prépare à des semaines d’opérations terrestres en Iran.

Le journal cite des responsables américains affirmant que « le Pentagone se prépare à des semaines d’opérations terrestres en Iran », tout en soulignant que « toute opération terrestre potentielle en Iran n’ira pas jusqu’à l’invasion totale ».

Il ajoute que « l’opération pourrait se limiter à des raids conjoints entre les forces d’opérations spéciales et les forces d’infanterie », précisant que « les discussions de l’administration au cours du mois dernier ont examiné la possibilité de s’emparer de l’île de Kharg ».

Le rapport indique également que « les discussions de l’administration ont porté sur le lancement de raids sur des zones côtières près du détroit d’Ormuz », notant que la réalisation des objectifs à l’étude pourrait prendre des semaines et non des mois. Il poursuit en précisant que « la durée potentielle de l’opération terrestre à l’étude est de deux mois ».

Dans le même contexte, le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé, la nuit dernière, l’arrivée de Marines à bord du navire Tripoli dans la zone de responsabilité.

Les médias américains, citant des responsables du CENTCOM, ont mentionné « l’arrivée de soldats et de Marines à bord du navire Tripoli dans la zone de responsabilité du commandement ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar