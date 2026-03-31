La Résistance islamique en Irak : La présence des forces américaines à Bagdad menace la sécurité de ses habitants

La Résistance islamique en Irak a averti ce lundi que « le lancement de roquettes Grad sur les bases ennemies à l’intérieur de Bagdad met en danger la vie de civils innocents ».

Les forces américaines à Bagdad menacent la vie des habitants

Soucieuse de la sécurité de sa population, la Résistance a annoncé son « refus de l’utilisation de ce type d’arme », soulignant que « la présence des forces américaines à Bagdad constitue une source majeure de danger pour ses habitants ».

La Résistance s’est adressée au gouvernement irakien, insistant sur la « nécessité d’œuvrer sans relâche au retrait de ces forces de Bagdad afin de protéger les vies civiles ».

Il convient de noter que depuis le début de l’agression américano-israélienne contre l’Iran et ses répercussions sur la région et le monde, la Résistance irakienne a ciblé de nombreuses bases et intérêts américains, notamment l’ambassade des États-Unis à Bagdad, les consulats américains et le Camp Victory.

La Résistance a affirmé que « « ces opérations sont une réponse aux attaques américaines visant des quartiers généraux de sécurité et des bases des Forces de mobilisation populaire sur le sol irakien ».

Source : Médias