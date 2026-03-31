Le commandant des Brigades alQods des Gardiens de la révolution : Il faut s’adapter au nouvel ordre régional

Le commandant des Brigades alQods des Gardiens de la révolution islamique iranienne, Esmail Qaani, a déclaré lundi que « les actions du Hezbollah et d’Ansarullah ont révélé le caractère mensonger des promesses du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’étendre la zone de sécurité dans la région ».

Qaani a insisté sur « la nécessité de s’adapter au nouvel ordre régional », ajoutant que « les aspirations des chefs de la résistance tombés au champ d’honneur s’étaient réalisées, car la salle des opérations du front de la résistance est désormais unifiée ».

Opérations du front de la résistance

Il convient de noter que la République islamique d’Iran continue de faire face à l’agression israélo-américaine contre son pays par une escalade des opérations, notamment la campagne Promesse Tenue 4 ciblant des bases américaines dans la région et des sites israéliens dans les territoires palestiniens occupés.

Il convient également de noter que les forces armées yéménites ont annoncé avoir mené à ce jour deux opérations contre l’occupation israélienne dans ce conflit, après avoir confirmé que leurs combattants étaient prêts à intervenir militairement en soutien à l’Iran et au Front de la résistance.

Sur le front libanais, la Résistance islamique continue de faire face à la reprise de l’agression israélienne contre le pays, qui a débuté le 2 mars dans le cadre de l’opération Bordure protectrice, en intensifiant ses opérations militaires, notamment après l’offensive terrestre lancée par les forces d’occupation au Sud-Liban.

Sur le front irakien, depuis le début de l’agression américano-israélienne contre l’Iran et ses répercussions sur la région et le monde, la Résistance a ciblé de nombreuses bases et intérêts américains, en particulier l’ambassade des États-Unis à Bagdad, les consulats américains et le camp Victory.

Source : Médias