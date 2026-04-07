Une source iranienne : deux raisons poussent Trump à négocier : le détroit de Bab el-Mandeb et l’opération d’Ispahan

Une source iranienne de haut rang, issue des milieux sécuritaires et politiques, a révélé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen deux raisons qui incitent l’administration du président américain Donald Trump à négocier avec l’Iran dans le contexte actuel : le détroit de Bab el-Mandeb et l’opération d’Ispahan.

La source a indiqué que « l’administration Trump prend très au sérieux les menaces de fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, notamment après avoir observé des mouvements opérationnels à cet égard ».

La source a ajouté que « Trump et ses associés, malgré leurs déclarations excessives, sont conscients de l’ampleur de leur revers stratégique lors de l’échec de l’opération d’Ispahan et connaissent la vérité sur le prétendu plan de sortie facile pour le pilote de F-15, d’autant plus qu’ils n’ont diffusé aucune image de l’opération ».

La source a également confirmé que « Trump est conscient de l’impossibilité de progrès significatifs sur le terrain et sait qu’une confrontation maritime victorieuse avec l’Iran est impossible ». Il est également conscient que « les prix de l’énergie augmenteront sensiblement dans les prochains jours ».

Opération Ispahan

Il y a quelques jours, les forces armées iraniennes ont abattu avec succès plusieurs avions ennemis au sud d’Ispahan. Parallèlement, le président américain Donald Trump a affirmé que « l’armée américaine avait mené des opérations de recherche et de sauvetage pour retrouver le second pilote du chasseur qui s’était écrasé dans la région », précisant que « des dizaines d’avions ont participé à l’opération de sauvetage ».

Suite à ce revers pour les États-Unis lors de l’opération d’Ispahan, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, a réaffirmé « l’ampleur de l’opération américaine », déclarant « qu’elle soulève de nombreuses questions quant à ses véritables objectifs, notamment au vu des indices laissant penser qu’elle pourrait être liée à une tentative de saisie de l’uranium enrichi iranien ».

Baghaei a expliqué que « l’opération américaine constitue une violation de la souveraineté iranienne », soulignant « son ambiguïté, notamment du fait que le point d’atterrissage des avions américains à Ispahan était très éloigné du site prétendument ciblé à Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad ». Il a également fait remarquer que « ces faits remettent en question la version officielle américaine ».

À l’inverse, les données publiées par le Washington Post révèlent une similitude frappante avec la version iranienne. Le journal rapporte que « l’armée américaine a proposé à Trump un plan visant à saisir environ 450 kg d’uranium hautement enrichi en Iran. Ce plan prévoit le transport aérien de matériel de forage et la construction d’une piste d’atterrissage pour avions-cargos afin d’extraire le matériau radioactif et de l’exporter ».

Dans ce contexte, un autre facteur complexifie la mission : une grande partie de l’uranium iranien est stockée dans des installations fortifiées, dont un site près d’Ispahan, dans des tunnels profonds. L’accès à ces tunnels exige des opérations complexes de forage et de pénétration, ainsi que d’importantes mesures de sécurité et de protection pouvant impliquer un déploiement militaire massif au sol.

Réponse de l’Iran à la proposition américaine… Quels sont les détails ?

L’agence de presse iranienne IRNA a rapporté lundi que « Téhéran a transmis sa réponse officielle à la proposition américaine de mettre fin aux hostilités par le biais d’une médiation pakistanaise, après deux semaines d’examens approfondis au plus haut niveau du régime iranien ».

Le correspondant d’IRNA pour les affaires étrangères a indiqué que « la réponse iranienne s’articulait autour de dix points clés, notamment un rejet ferme de toute trêve temporaire par Téhéran », soulignant « l’impératif d’une fin définitive et globale du conflit et la nécessité de répondre aux préoccupations fondamentales soulevées par la République islamique à cet égard ».

Selon l’agence, « la réponse comprend un ensemble de revendications stratégiques iraniennes visant à garantir la stabilité régionale, parmi lesquelles : la fin immédiate des guerres dans la région ; l’établissement d’un protocole spécial pour le passage en toute sécurité du détroit d’Ormuz ; et le lancement des efforts de reconstruction et la levée des sanctions imposées à Téhéran ».

L’agression américano-israélienne contre l’Iran se poursuit, marquée par des massacres de civils et des attaques contre les infrastructures civiles, les centres de santé et d’éducation. L’Iran riposte dans le cadre de son droit légitime à défendre son territoire avec l’opération « True Promise 4 » et cible les bases militaires américaines dans la région et en profondeur sur le territoire de l’entité occupante.

Source : Médias