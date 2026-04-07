« L’empereur est nu » : des Américains réclament le 25e amendement pour destituer Trump

Le président américain Donald Trump fait face à de vives critiques, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, à la suite de sa guerre non provoquée contre l'Iran. (Photo d'archives)

Le discours de Pâques du président américain Donald Trump concernant la guerre d’agression en cours contre l’Iran a déclenché une vague d’indignation bipartisane.

« Mardi sera le Jour des centrales électriques, et le Jour des ponts, tout en un, en Iran. Il n’y aura rien de tel !!! Ouvrez ce p**ain de détroit, espèces de tarés, ou vous vivrez en enfer — REGARDEZ BIEN ! Louange à Allah. » — Président DONALD J. TRUMP.

En réaction, un nombre croissant de législateurs, d’experts et de commentateurs ont réclamé la destitution immédiate de Trump en invoquant le 25e amendement, le dénonçant pour avoir lancé une guerre non provoquée et inutile contre la République islamique d’Iran.

« Le 25e amendement à la Constitution américaine, ratifié en 1967, établit la procédure de destitution d’un président incapable d’exercer ses fonctions. L’article 4, qui n’a jamais été appliqué, autorise le vice-président et la majorité des membres du cabinet à déclarer le président « incapable d’exercer les pouvoirs et les devoirs en sa charge ».

Le message de Pâques du président américain, publié un mois après le début de la guerre israélo-américaine contre l’Iran, a suscité de vives critiques quant à son contenu et à son ton.

Des hommes politiques américains, y compris d’anciens alliés et des détracteurs farouches de Trump, ont qualifié cette déclaration de « psychotique », « incohérente » et de preuve d’un grave déclin mental.

Le sénateur Bernie Sanders (sénateur indépendant du Vermont) a été parmi les premiers à tirer la sonnette d’alarme, déclarant que les propos du président sur la guerre contre la République islamique étaient plus que troublants.

« Un mois après le début de la guerre en Iran, voici la déclaration du président des États-Unis le dimanche de Pâques », a écrit Sanders. « Ce sont les divagations d’un individu dangereux et mentalement déséquilibré. Le Congrès doit agir MAINTENANT. Il faut mettre fin à cette guerre. »

Le député Jim McGovern, représentant démocrate du Massachusetts a fait écho aux préoccupations de Sanders en utilisant des termes encore plus forts, remettant directement en cause l’état mental du président.

« C’est de la folie », a déclaré McGovern sans ambages. « Le président des États-Unis a besoin d’aide. Il est complètement dérangé et extrêmement dangereux. »

Les appels à l’action ne se limitaient pas au Congrès américain. Plusieurs commentateurs et anciens responsables politiques ont évoqué le 25e amendement pour obtenir la destitution de Trump.

L’ancien membre du Congrès, le républicain Joe Walsh, autrefois partisan de Trump devenu un critique féroce, a souligné l’ironie de la situation.

« Son message du matin de Pâques. Et il y a à peine deux jours, l’un de ses « conseillers religieux » l’a comparé à Jésus-Christ », a écrit Walsh.

« Il restera à jamais une tache (de honte) sur ce pays. Et sur le monde. Le 25e amendement. Maintenant. Et à tous ceux qui, contrairement à Trump, comprennent et célèbrent aujourd’hui : Joyeuses Pâques. »

Ce sentiment était partagé par l’auteur et avocat Seth Abramson, qui a posé une question directe sur l’inaction du Parti républicain.

« Je ne parle pas par rhétorique, je suis sérieux », a déclaré Abramson. « À quel moment les Républicains admettront-ils que Trump a perdu la raison et le remplaceront-ils par Vance grâce au 25e amendement ? Jamais ? Faut-il d’abord qu’une arme nucléaire soit larguée sur une ville de 10 millions de civils innocents ? »

Des inquiétudes concernant la santé mentale du président ont également été exprimées par des professionnels de la santé. Harry Sisson a cité la réaction du Dr Vin Gupta, pneumologue et expert en santé réputé.

« Le Dr Vin Gupta, un expert médical très respecté, a réagi au message insensé de Trump pour Pâques, alors que des questions persistent quant à son état de santé », a publié Sisson.

« Le président présente tous les signes de la démence. Trump est devenu fou et il le montre sur la scène internationale. »

D’autres élus démocrates et militants politiques se sont interrogés sur les raisons du silence du cabinet du président jusqu’à présent, pointant du doigt sa complicité dans ses agissements.

La députée Yassamin Ansari, représentante démocrate d’Arizona n’a pas mâché ses mots, qualifiant sans équivoque le président américain de menace pour la sécurité nationale américaine.

« Le 25e amendement existe pour une raison », a écrit Ansari. « Le président des États-Unis est un fou furieux et une menace pour la sécurité nationale de notre pays ainsi que pour la sécurité du reste du monde. »

Melanie Stansbury, la représentante démocrate du Nouveau-Mexique a elle aussi donné son avis, invoquant une métaphore classique pour décrire le manque apparent de conscience de soi du président américain.

« Le roi est nu », a écrit Stansbury. « Il est temps de recourir au 25e amendement. Le Congrès et le Cabinet doivent agir. »

Le sénateur démocrate de Connecticut, Chris Murphy a évoqué la gravité de la situation alors que les pertes américaines dans la guerre contre l’Iran s’accumulent, soulignant les conséquences mortelles du comportement erratique de Trump.

« Si j’étais membre du gouvernement de Trump, je passerais Pâques à consulter des constitutionnalistes au sujet du 25e amendement », a écrit Murphy.

« C’est complètement aberrant. Il a déjà tué des milliers de personnes. Il va en tuer des milliers d’autres. »

L’activiste Melanie D’Arrigo a déclaré que l’inaction du cabinet Trump face à la guerre contre l’Iran était un choix délibéré, pointant du doigt un gain personnel potentiel comme motif de leur silence.

« Si vous vous demandez pourquoi le cabinet de Trump n’invoque pas le 25e amendement après un autre message incohérent annonçant des crimes de guerre dans la guerre qu’il a déclenchée et dont sa famille et ses donateurs profitent personnellement… », a écrit D’Arrigo.

« C’est parce qu’ils sont complices et compromis de bonne grâce. »

La journaliste et influenceuse des médias sociaux Candace Owens l’a qualifiée d’« administration satanique ».

« Nous savons tous que des sionistes sataniques occupent la Maison-Blanche et que le Congrès doit agir pour destituer le roi fou Trump », a-t-elle écrit.

« Nos vies à tous pourraient dépendre de la prise de conscience par les autres pays que Trump est profondément malade et entouré de fanatiques religieux qui l’ont convaincu qu’il est un messie. Nous sommes en terrain inconnu. Les dirigeants du monde entier doivent agir en conséquence. »

L’ancien maire de San Jose, Sam Liccardo, a déclaré que le public américain en avait désormais assez vu pour exiger des mesures, faisant peser la responsabilité directement sur le cabinet Trump.

« Notre président a adressé ce message au monde entier le dimanche de Pâques », a déclaré Liccardo.

« Le public sait désormais clairement que Trump n’est plus mentalement apte à exercer ses fonctions. Chaque membre de son cabinet a le devoir moral et professionnel d’agir en vertu du 25e amendement : il faut le destituer. »

Source : Avec PressTV