Marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique : Le détroit d’Ormuz est ouvert aux navires non militaires et sous notre contrôle total

La marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique a affirmé dimanche que, « contrairement aux allégations mensongères de certains responsables ennemis, le détroit d’Ormuz est ouvert et fait l’objet d’un contrôle et d’une gestion efficaces, dans le respect de réglementations spécifiques garantissant le passage en toute sécurité des navires non militaires ».

Toutefois, dans son communiqué n° 59, le Corps des Gardiens de la révolution islamique a souligné que « toute tentative de navire militaire, sous quelque prétexte ou justification que ce soit, d’approcher le détroit d’Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu et sera traitée avec fermeté et détermination ».

Les Gardiens de la révolution ont précédemment averti, dans un communiqué, que « toute tentative de traversée du détroit d’Ormuz par des navires de guerre entraînerait une riposte ferme », soulignant que « seuls les navires non militaires seraient autorisés à le franchir, conformément à une réglementation spécifique ».

Le commandement naval des Gardiens de la révolution a également diffusé des images prises par drone montrant la situation actuelle dans le détroit d’Ormuz.

Le commandement a affirmé que « tous les mouvements sont sous le contrôle total des forces armées », prévenant que « toute erreur d’appréciation entraînerait l’ennemi dans un bourbier mortel au sein du détroit ».

Source : Médias