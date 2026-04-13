Sanaa met en garde: Nous participerons aux opérations militaires si l’agression contre l’Iran reprend

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a annoncé ce dimanche que « la fermeté de la délégation iranienne à la table des négociations constitue une nouvelle victoire pour la République islamique et l’axe de la résistance ».

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que « les pressions exercées pour saper le front uni ont échoué ».

Le ministère a ajouté que « les États-Unis ont tenté d’imposer par la négociation des conditions qu’ils n’ont pas pu obtenir militairement », soulignant que « toute nouvelle escalade américaine, que ce soit dans la région ou en mer, aura des répercussions négatives sur les chaînes d’approvisionnement, les prix de l’énergie et l’économie mondiale ».

Le ministère a affirmé que « la position du Yémen restera ferme si l’agression américano-israélienne contre l’Iran reprend, promettant une participation active à une série d’opérations militaires d’envergure croissante ».

Le ministère a également considéré que « la rhétorique belliqueuse de Donald Trump concernant une escalade du conflit en haute mer reflète l’échec et la futilité de la précédente option militaire ».

Le Yémen t précédemment confirmé que « la décision de se ranger aux côtés de l’Iran au Yémen a été prise », indiquant « qu’il existait une coordination totale entre les pays de l’axe de la résistance ».

Source : Médias