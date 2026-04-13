Ghalibaf, dans un message ferme depuis Téhéran : À la logique répond la logique, et à la guerre la guerre

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Ghalibaf, a souligné « qu’il n’y a aucune confiance envers les Américains », insistant sur le fait que « l’Iran a prouvé qu’il ne cède pas aux menaces », un fait démontré par le peuple iranien au cours des 47 dernières années dans divers domaines.

Il a réaffirmé « qu’il n’y a aucune confiance envers les Américains », notant que « l’Iran a prouvé qu’il ne succombe pas aux menaces, une position que le peuple iranien a démontrée au cours des 47 dernières années dans divers domaines ».

Il a noté que « gagner la confiance de l’Iran est difficile et prendra du temps en raison des promesses non tenues », ajoutant que « l’autre partie doit décider si elle est prête à cela, et qu’aucun signe sérieux d’une telle disposition n’a été observé lors de cette série de pourparlers ».

Ghalibaf a expliqué que « le soutien populaire a grandement contribué à la défense des droits du peuple iranien et a joué un rôle déterminant pour amener l’autre partie à mieux comprendre la révolution iranienne, affirmant en avoir été témoin personnellement ».

Il a noté que « la délégation iranienne s’était engagée dans des pourparlers intensifs, sérieux et exigeants et que, grâce à l’expertise et au travail d’équipe, elle a pu formuler d’excellentes initiatives témoignant de la bonne foi de l’Iran et permettant des progrès dans les négociations ».

Il a exprimé sa gratitude au peuple iranien « pour son soutien à l’équipe de négociation, manifesté par ses prières, sa réponse à l’appel des dirigeants et sa présence sur le terrain ».

Il a également félicité « les membres de la délégation iranienne pour leurs efforts lors des dialogues qui ont duré plus de 20 heures » et a salué « le rôle des journalistes et des analystes dans la lutte contre les opérations psychologiques de l’ennemi et la diffusion de la voix du peuple iranien au monde entier ».

Source : Médias