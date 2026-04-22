Sayyed Al-Houthi : Les sionistes sont les ennemis les plus dangereux de la nation

Mardi, le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdel Malek Al-Houthi, a déclaré, à l’occasion de l’anniversaire du Cri face à l’arrogance, que « la nation devait affronter ses véritables ennemis, dont les sionistes sont les plus dangereux, de manière à la fois naturelle et logique ».

Sayyed Al-Houthi a critiqué ceux qui accusent la Résistance islamique au Liban – le Hezbollah – d’avoir riposté à l’agression, affirmant que « cette riposte faisait suite à quinze mois d’attaques sionistes au Liban ».

Concernant l’inondation de la mosquée Al-Aqsa, sayyed Al-Houthi a déclaré qu’il s’agissait d’une « réponse aux crimes et à la tyrannie sionistes perpétrés pendant plus de sept décennies », ajoutant que « les ennemis agissent sous divers prétextes pour tromper le peuple et justifier leurs actions contre la nation ».

Changer la carte du Moyen-Orient : Allégations trompeuses et mensongères

En réponse aux affirmations largement diffusées concernant le projet de la nouvelle carte du Moyen-Orient , sous prétexte de lutte contre le terrorisme, et autres justifications du même genre, sayyed al-Houthi a qualifié ces affirmations de « trompeuses et mensongères ».

Il a ajouté que « depuis le début de leur mouvement, les ennemis s’efforcent d’imposer un état de soumission, de silence et de répression de toute action s’opposant à leurs plans ». Il a également déclaré « qu’ils œuvrent à faire en sorte que toute critique des crimes israéliens soit criminalisée dans le monde arabe et islamique », et à « infiltrer, enchaîner et restreindre la nation, empêchant toute réaction et la dépouillant de tout pouvoir ».

S’exprimant au nom d’une Oumma islamique fondamentalement victime des attaques sionistes visant à son anéantissement, à l’occupation de ses terres et à la profanation de ses lieux saints, sayyed al-Houthi a noté que « les gouvernements, les dirigeants et les mouvements politiques, partisans, sectaires et idéologiques se sont tous ralliés à l’agenda sioniste ».

Concernant l’agression sioniste-américaine contre la République islamique d’Iran, sayyed al-Houthi a affirmé que « les sionistes et leurs porte-parole tentent de discréditer notre position libre adoptée contre leur tyrannie en prétendant qu’elle est prise au nom de l’Iran », ajoutant que « ce sont les sionistes qui ont inventé l’expression au nom de l’Iran et qui l’ont largement utilisée dans un contexte de tromperie et de désinformation ».

Il a ajouté que « les ennemis veulent empêcher notre nation d’exprimer le moindre mécontentement, la moindre hostilité ou la moindre opposition à leurs actions », précisant « qu’ils ont recours au silence imposé à toute voix libre qui s’oppose à l’hégémonie et à la tyrannie américano-israéliennes ».

« Israël » tue une Palestinienne toutes les demi-heures

Sayyed al- Houthi a souligné que « l’entité sioniste tue une Palestinienne toutes les demi-heures avec le soutien et les armes des États-Unis », s’interrogeant : « Où sont les droits de l’homme et les droits des femmes ? » Il a affirmé que « les sionistes et leurs alliés cherchent à semer et à ancrer le désespoir et un esprit défaitiste au sein de la nation, en prétendant que le jihad est futile. Ils tentent de déformer et de minimiser les opérations de l’axe de la résistance, et s’efforcent d’exagérer et de répandre la peur en faveur de l’agression américano-israélienne ».

Il a ajouté que « les médias fidèles aux États-Unis et à l’entité sioniste amplifient systématiquement les agissements de l’ennemi et déforment toute position susceptible de raviver l’espoir ». Il a également déclaré que « les sionistes, de concert avec les Américains, les Britanniques et leurs agents arabes hypocrites, œuvrent à faire accepter à la nation l’équation de la subjugation ».

La stratégie médiatique de certains régimes sème le désespoir au sein de la nation

Concernant la détermination du peuple de Gaza, sayyed al-Houthi a affirmé que « malgré la grande résilience de la bande de Gaza, ces forces au sein de la nation la combattent en la dénigrant, l’affaiblissant, la déformant et la sapant ». Il a ajouté que « la stratégie médiatique de certains régimes contribue à semer le désespoir au sein de la nation et combat toute prise de position ferme ».

Concernant l’agression israélienne en cours en Cisjordanie occupée, sayyed al-Houthi a indiqué : « Les Israéliens commettent quotidiennement des actes d’agression contre la Cisjordanie, notamment des meurtres, des enlèvements, des actes de torture, des viols, des démolitions de maisons et des déplacements forcés de population. »

Il a ajouté : « Les transgressions des ennemis sont telles qu’ils ont retiré les versets du Coran des programmes scolaires des écoles et universités publiques. Leurs agissements se sont tellement dégradés que les paroles du criminel Netanyahu et de ses semblables sionistes l’emportent sur les commandements de Dieu et les principes islamiques. »

Sayyed Houthi a souligné que « les ennemis veulent réduire la nation à un état de non-dignité humaine absolue, puis blâmer quiconque s’oppose à cette transgression. » Il a également affirmé : « Ils s’efforcent de faire porter le chapeau à quiconque prend des mesures contre l’agression israélienne ou la tyrannie américaine. »

Il a conclu que « les porte-parole sionistes restent silencieux face au génocide perpétré contre le peuple palestinien, mais critiquent et condamnent toute action concrète entreprise pour y résister. »

Source : Médias