Iran : Trump « le déséquilibré » est de nouveau tombé dans un piège tendu par les sionistes

Le pouvoir judiciaire iranien a déclaré mardi que le président américain « déséquilibré » Donald Trump est une fois de plus tombé dans un piège médiatique tendu par les sionistes, sur la base d’allégations sans fondement dans le cyberespace.

Rappelant que Trump avait récemment retweeté un message d’un militant sioniste américain qui affirmait que « l’Iran se prépare à exécuter 8 femmes », l’autorité judiciaire a noté que « l’examen de leurs dossiers a révélé que plusieurs d’entre elles ont été libérés, tandis que d’autres font face à des accusations qui, si le verdict est confirmé par le tribunal, pourraient entraîner une peine d’emprisonnement maximale ».

« Aucune de ces personnes n’a fait l’objet d’un verdict définitif qui la mettrait en danger d’exécution », a-t-elle assuré.

« Le fait que Trump soit tombé à plusieurs reprises dans le piège de ces fausses allégations prouve une fois de plus ses incohérences et ses mensonges sans fondement, ce qui montre plus que jamais qu’il manque d’équilibre dans ses paroles et ses actes. »

Source : Médias