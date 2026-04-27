Aveu officiel israélien : 30 blessés au nord dimanche et suicide de 11 soldats depuis début avril

Le ministère israélien de la Santé a mis à jour ses données sur les pertes, annonçant que le nombre total de blessés hospitalisés depuis le début de l’opération « Rugissement du Lion » le 28 février dernier jusqu’à dimanche soir s’élève à 8 482.

Les chiffres précisent que le front nord frontalier avec le Liban a enregistré à lui seul 581 blessés depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu avec l’Iran, dont 163 après la trêve avec le Liban.

Pour la seule journée de dimanche, 30 blessés ont été recensés sur ce front.

Sur le terrain, le porte-parole de l’armée d’occupation a reconnu dimanche la mort d’un soldat et l’hospitalisation de 6 autres, dont 4 dans un état grave, lors de combats au sud du Liban.

11 suicides en un mois

Parallèlement aux pertes militaires, le journal Haaretz révèle que 11 soldats et policiers se sont suicidés depuis le début du mois d’avril. Parmi eux figurent 8 militaires d’active et 3 réservistes ayant servi à Gaza.

Le quotidien attribue cette hausse brutale à la pression extrême et aux crises psychologiques accumulées depuis trois ans.

« Ce chiffre de 11 cas en un mois représente un bond terrifiant par rapport à l’année 2025, qui avait comptabilisé 21 suicides sur l’ensemble de l’année ».

Ces révélations surviennent alors que la Résistance islamique au Liban poursuit ses opérations militaires, invoquant son droit de réponse aux violations israéliennes répétées du cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril à minuit.