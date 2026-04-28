Chef du Mossad : « la bataille contre l’Iran ne prendra fin qu’avec un changement de régime »

Le chef du Mossad israélien, David Barnea, a déclaré que la bataille contre l’Iran ne prendra fin qu’avec un changement de régime, soulignant qu’il était prévu à l’avance qu’elle se poursuive bien après un cessez-le-feu et la cessation des combats.

Selon le journal hébreu Yediot Aharonot, cette déclaration a été faite lors d’une cérémonie organisée par le Mossad (service de renseignement extérieur israélien) pour honorer plusieurs opérations et projets de renseignement.

Barnea a annoncé que le Mossad a obtenu des renseignements stratégiques et tactiques sur le noyau secret de l’ennemi et a démontré des capacités opérationnelles nouvelles et novatrices dans les pays ciblés.

Barnea a déclaré que « le Mossad a opéré une transformation dans son mode opératoire, devenant une organisation offensive et efficace en temps de guerre, et non plus une organisation dont les principales activités opérationnelles clandestines se limitaient aux périodes entre les guerres, comme c’était le cas par le passé ».

Il a souligné que ce changement était évident dans les opérations menées par le Mossad lors des guerres contre l’Iran et le Liban, et qu’il reposait sur la création de nouveaux organes et le développement de capacités spécialisées ces dernières années, ainsi que sur l’adoption de technologies de pointe et d’innovations à tous les niveaux de travail.

Il a également déclaré que le Mossad menait des opérations reposant sur une combinaison d’agents de terrain dotés de capacités technologiques avancées et d’une infiltration clandestine profonde au cœur de Téhéran.

Il a ajouté que « le service de renseignement extérieur a été en mesure de frapper des cibles sensibles à Téhéran, de déjouer des complots et des assassinats de personnalités importantes et de protéger le front intérieur israélien, après avoir obtenu des renseignements stratégiques et tactiques sur le noyau secret de l’ennemi. »

Source : Médias