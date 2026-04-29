Liban : Trois membres de la Protection civile tués, deux soldats libanais blessés lors d’une attaque israélienne pendant une opération de sauvetage à Majdal Zoun

« La Croix-Rouge libanaise a transporté les corps de cinq personnes tuées mardi lors d’une attaque israélienne sur Majdal Zoun, dont trois membres de la Protection civile », selon un bilan préliminaire.

« Ces membres de la Protection civile ont été tués lors d’une frappe aérienne israélienne qui les a ciblés dans la ville de Majdal Zoun, au sud du Liban, alors qu’ils menaient une opération de sauvetage et de premiers secours », selon un communiqué du Département des médias et des relations publiques de la Direction générale de la Protection civile.

L’armée libanaise a également confirmé que « deux soldats ont été blessés lors de l’attaque israélienne, qui a ciblé leur patrouille, ainsi que des membres de la Protection civile et deux bulldozers civils, à Majdal Zoun pendant l’opération de sauvetage ».

Une source sécuritaire officielle a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que l’armée libanaise « n’attendra pas de réponse des forces de sécurité et reprendra l’opération de sauvetage à Majdal Zoun ».

Une source a déclaré à Al-Mayadeen que l’armée est « déterminée à secourir les membres de la Protection civile et les civils piégés à Majdal Zoun suite à l’attaque israélienne ».

Poursuite des attaques israéliennes dans le Sud

Ces attaques surviennent alors que les attaques israéliennes se poursuivent contre des villages et des villes du Sud-Liban, ciblant les civils, leurs habitations et leurs terres.

L’Agence nationale d’information (ANI) a rapporté ces dernières heures que « les forces d’occupation israéliennes ont mené une opération de démolition de grande envergure dans la ville de Qantara, et que les habitants de certaines villes du Sud ont ressenti des secousses en raison de la puissance des explosions ».

Deux frappes aériennes ont ciblé la ville de Shahabiya et une autre la ville de Jouya, dans le district de Tyr.

Le Centre des opérations d’urgence sanitaire du ministère de la Santé publique a annoncé dans un communiqué que « l’agression israélienne contre la ville de Jouya a fait, selon un premier bilan, un mort et quinze blessés, dont cinq enfants et cinq femmes ».

Simultanément, les forces d’occupation israéliennes ont lancé une frappe aérienne visant la périphérie de la ville de Bazouriyeh, près de Wadi Jilo.

Un drone transportant des explosifs a également ciblé une voiture sur la route menant à la ville d’Al-Haniyah.

Plusieurs blessés ont été signalés lors d’une frappe aérienne visant la ville de Tayr Dibba. Six d’entre eux ont été transférés dans des hôpitaux de Tyr, tandis que deux restent piégés sous les décombres ; les opérations de sauvetage sont en cours.

Les forces d’occupation israéliennes ont également lancé une frappe aérienne sur la périphérie de la ville d’Al-Qulaylah et ciblé la ville d’Arnoun, en plus de bombarder la ville d’Al-Mansouri.

Les forces d’occupation israéliennes ont également attaqué les villes d’Al-Tayri et d’Al-Sultaniyah, dans le district de Bint Jbeil.

Parallèlement, les opérations de recherche et de sauvetage des victimes ainsi que le déblaiement des débris ont été interrompus sur le site de la frappe aérienne qui a ciblé la ville de Tibnin en raison des vols à basse altitude de drones israéliens. Le corps d’un martyr a été retrouvé sur le lieu de l’attaque.

Un martyr et deux blessés ont également été retrouvés dans une maison visée par une frappe aérienne dans la ville de Shaqra.

Source : Médias