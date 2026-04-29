Liban : La Résistance cible des soldats israéliens à Taybeh et abat un drone Hermes 900 à Qantara

La Résistance islamique du Liban, a annoncé mardi avoir ciblé un rassemblement de soldats israéliens à Taybeh à 18h30 heure locale à l’aide d’une nuée de drones d’attaque.

Dans un autre communiqué, la Résistance a annoncé avoir abattu un drone israélien Hermes 900 à 18h10 heure locale au-dessus de Qantara grâce à un missile sol-air.

Plus tôt dans la journée de mardi, le Hezbollah avait annoncé avoir ciblé un bulldozer militaire israélien à 13h00 heure locale alors qu’il démolissait des maisons à Bint Jbeil, à l’aide d’un drone d’attaque, et avoir atteint sa cible.

À 13h00 heure locale , des combattants de la Résistance ont ciblé un rassemblement de soldats israéliens sur la place de Qantara par une frappe de drone, et ont également atteint leur cible.

À 14 h00 heure locale, les combattants ont également ciblé un char Merkava sur la place principale de Qantara à l’aide d’un drone, obtenant un résultat confirmé.

Ces opérations s’inscrivent « dans le cadre de la défense du Liban et de sa population, et constituent une réponse à la violation du cessez-le-feu par l’ennemi israélien et aux attaques qui ont ciblé des villages du Sud-Liban, faisant des martyrs et de nombreux blessés parmi les civils, ainsi qu’à la violation de l’espace aérien libanais ».

Dans le contexte de ces opérations, les médias militaires du Hezbollah ont diffusé des images de la Résistance islamique ciblant un véhicule blindé de transport de troupes de l’armée d’occupation israélienne dans la ville de Qantara, au Sud-Liban, à l’aide d’un drone.

Source : Médias