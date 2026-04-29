Média iranien : la poursuite du blocus naval US se heurtera à une action militaire sans précédent

Le 24 avril, le CGRI a publié les images de la saisine du navire Epaminodas exploité par MSC et lié à Israël dans le détroit d'Ormuz.

Une source sécuritaire iranien de haut rang a mis en garde que le blocus naval imposé par les Etats-Unis aux ports iraniens se heurtera bientôt à une « action militaire concrète et sans précédent » alors que les Etats-Unis envisagent un blocus à long terme.

Lors d’une interview mercredi accordée au média iranien Press TV, cette source a qualifié ce blocus de « piraterie et de banditisme » avertissant que « toute patience a une limite ». « Les États-Unis n’ont pas face à eux, un adversaire passif ou prévisible et nous l’avons prouvé lors des récentes agressions imposées », a-t-il affirmé.

Cette source a indiqué que la retenue observée jusqu’à présent les forces armées iraniennes s’inscrit dans le cadre des efforts de la République islamique de donner une chance à la diplomatie, permettant ainsi aux États-Unis de prendre connaissance des conditions posées par l’Iran pour une fin de guerre définitive et de les accepter.

Cette pause, a-t-il ajouté, avait pour but d’accorder au président américain, Donald Trump, l’opportunité de sortir les États-Unis du bourbier actuel.

Toutefois, si l’obstination et les illusions américaines persistent et que les conditions de la République islamique sont rejetées, le responsable iranien a averti que l’ennemi devait s’attendre prochainement à « une riposte d’un tout autre ordre ».

Cette même source a par ailleurs averti que le blocus et la fermeture du détroit d’Ormuz par les États-Unis pourraient, à terme, nuire davantage aux États-Unis qu’à l’Iran, et qu’une riposte décisive est jugée nécessaire par le haut commandement militaire afin de discréditer définitivement cette dernière option américaine.

Long blocus naval

Dans ce contexte, un responsable de la Maison Blanche a rapporté que le président Trump et des représentants de compagnies pétrolières ont discuté des mesures à prendre pour prolonger l’embargo contre l’Iran pendant des mois, si nécessaire.

Selon le Wall Street Journal, Trump a ordonné aux responsables de la sécurité nationale de se préparer à un blocus prolongé des ports iraniens, dans le but de forcer Téhéran à abandonner son programme nucléaire.

Trump estime que l’Iran ne négocie pas de bonne foi et espère le contraindre à suspendre l’enrichissement d’uranium pendant 20 ans et à accepter des restrictions strictes après cette période.

Le journal a cité des responsables affirmant que le président américain avait décidé, lors d’une réunion tenue lundi dans la salle des opérations de la Maison Blanche, que les deux options, la reprise des bombardements ou le retrait de la guerre, comportaient un grand risque.

Il a informé les responsables que l’alternative était que la marine américaine continue de bloquer les exportations de pétrole iranien jusqu’à ce que Téhéran accepte toutes les exigences de Washington.

Mardi, le CENTCOM a indiqué qu’une unité du Corps des Marines des États-Unis (31e unité expéditionnaire des Marines) est montée à bord du navire porte-conteneurs Blue Star 3, au large des côtes pakistanaises, avant de le relâcher plus tard, après avoir vérifié qu’il ne se dirigerait pas vers un port iranien.

Source : Médias