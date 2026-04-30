Qalibaf : Les ennemis n’ont pas atteint leurs objectifs et l’Iran remportera une victoire éclatante dans cette guerre

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a affirmé mercredi que « les ennemis n’ont pas atteint leurs objectifs ».

Dans un message audio adressé au peuple iranien, Qalibaf a déclaré que les ennemis « ont cherché, dès le premier jour, par l’assassinat du Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, et de commandants militaires, à renverser le régime en trois jours, mais ils ont échoué ».

Il a ajouté que « les ennemis ont ensuite tenté de détruire les capacités offensives du pays, mais avec le temps, ils ont constaté que le rythme des tirs de missiles et de drones iraniens se maintenait ».

« Par la suite, les ennemis ont cherché à activer des mouvements séparatistes dans l’ouest du pays, mais grâce à Dieu et aux efforts des forces armées et des services de renseignement, ils ont également échoué », a souligné Qalibaf.

Et de poursuivre : « Après des mois de planification et de ciblage de bases de sécurité, ils ont ourdi un coup d’État durant les célébrations du dernier mercredi de l’année persane et tenté d’infiltrer des forces dans le pays. Ils ont testé ce plan à Ispahan, mais cela s’est soldé par le fiasco de Tabas 2 ».

Le peuple iranien a déjoué tous ces complots

Qalibaf a toutefois souligné que « chacun de ces complots aurait suffi à renverser un pays entier, mais le peuple iranien a su déjouer toutes ces conspirations » et « a porté un coup dur aux ennemis et à leurs projets de coup d’État grâce à son unité ».

Il a expliqué que « cet échec de l’ennemi reposait sur une infrastructure sociale et politique sans laquelle aucune victoire n’aurait été possible, à savoir la présence unie et active du peuple ».

Qalibaf a fait remarquer que « l’ennemi est maintenant entré dans une nouvelle phase, cherchant à affaiblir l’Iran de l’intérieur par le blocus naval, la guerre médiatique, les pressions économiques et la désinformation ».

Il a fait remarquer que le président américain Donald Trump catégorise le pays en deux groupes, « les radicaux et les modérés », avant d’évoquer immédiatement un blocus naval pour contraindre l’Iran à capituler.

Dans ce contexte, le président du Parlement iranien a indiqué que « la seule solution pour contrer le nouveau complot de l’ennemi est de préserver l’unité ». Il a ajouté : « Depuis le premier jour, le maintien de l’unité a été le facteur décisif pour déjouer tous les plans de l’ennemi, et aujourd’hui, il est plus crucial que jamais. »

Source : Médias