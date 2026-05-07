Sud-Liban : des dizaines de raids ennemis. 21 martyrs au moins. 17 opérations de la résistance

L’armée ennemie israélienne a tué au moins 20 personnes et blessé des dizaines d’autres mercredi lors de frappes aériennes israéliennes sur plusieurs localités de l’est et du sud du Liban.

Selon le correspondant d’al-Manar, quatre personnes sont tombées en martyres dans la localité de Zallaya, dans la vallée occidentale de la Bekaa, dans l’est du Liban. Une femme est ses deux enfants figurent parmi les martyrs.

4 autres martyrs sont tombés dans la localité d’al-Saksakiyah au sud du pays. Il y a eu 33 blessés dans cette dernière où un magazin de vêtements a été bombardé.

Il y a eu en outre 4 martyrs et 30 blessés à Ansariyah. L’armée ennemie y a frappé un camp de déplacés.

Quatre raids aux drones israéliens sur la localité de Mayfadoune au sud du pays dans la matinée, notamment aux abords de l’école officielle, ont tué 2 personnes dans leur voiture, pendant que la localité subissait en même temps un pilonnage d’artillerie.

2 martyrs ont été recensés à Kherbet Selem, 2 autres dans une voiture entre Wadi Jilo et Teir Debba, et 2 autres dans une voiture entre Maaraké et Yanouh.

Un raid ennemi sur la localité d’Adshite, dans le district de Nabatiyeh, a coûté la vie à une personne.

Dans la localité de Deir Kifa, également dans le sud, un drone israélien a ciblé des ambulanciers de l’Autorité sanitaire islamique, affiliée au Hezbollah, blessant trois d’entre eux.

Selon un nouveau bilan du ministère de la Santé, 2715 Libanais sont tombés en martyrs et 8353 ont été blessés depuis le 2 mars.

Plus de 20 localités frappées

Les avions et drones israéliens ont lancé des raids sur plusieurs localités dont : Rashkananiyeh, Safad al-Batikh, Baraachite, Qalawiya, Arnoune, Kounine, Zawtar al-Charqiyah, Kherbet Selem, Jebchite, les fermes d’al-Dawoudiyah, Ansariyah, Kawthariyat al-Siyyad, Ghassaniyah, Kfar Tibnite, Kounine, Badias, Chaatiyah, Rachaf, Yatar,…

Dans la Békaa occidentale, a été frappée la localité de Rachaya al-Fakhar.

L’armée ennemie avait auparavant ordonné l’évacuation de 11 villages et localités à savoir : Kawthariat al-Siyyad, Ghassaniyah, la ferme d’al-Dawoudiyyah, Badias, Rayhane, Zallaya, Bazouriyyah, Habouche, Ansariyah, Qalawiyat, et Deir al-Zahrani.

Elle a déclaré mercredi avoir attaqué 25 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban au cours des dernières 24 heures, arguant que les sites ciblés comprenaient un dépôt d’armes et des bâtiments utilisés par le Hezbollah à des fins militaires.

Par ailleurs, l’armée israélienne a indiqué que son aviation avait intercepté, la nuit dernière, une cible suspecte repérée dans la zone où ses forces opèrent dans le sud du Liban.

Elle a déclaré que le Hezbollah avait lancé ces dernières heures un certain nombre de roquettes, de drones chargés d’explosifs et d’obus de mortier, notant qu’ils étaient tombés près de ses forces sans faire de victimes, dans un contexte de black-out médiatique général et de censure stricte imposée par Tel Aviv sur ses pertes réelles.

17 opérations

Mercredi matin, des sirènes ont retenti dans la colonie de Shtula, dans le nord de la Palestine occupée, près de la frontière libanaise.

Dans la journée les médias israeliens ont fait état que trois soldats ont été blessés par des drones piégés du Hezbollah et un bulldozer D9 a été frappé dans la région de Ras al-Bayyada dans le secteur occidental de la frontière avec le Liban.

La Résistance islamique a revendiqué 17 opérations anti israéliennes dans les dernières 24 heures contre des rassemblements militaires et des véhicules militaires dans plusieurs localités du sud.

Dans l’une d’entre elle, elle a indiqué avoir repoussé une tentative d’infiltration ennemie depuis Wadi al-Raj entre les deux localités Zawtar al-Charqiyeh et Deir Syriane, avec les armes appropriées, ce qui a entrainé des tués ou blessés dans les rangs des ennemis. Des hélicoptères sont intervenus pour les transporter pendant que l’aviation israélienne larguait des ballons thermiques dans l’espace aérien de Nabatiyeh, selon son communiqué.

Elle a aussi pris pour cible 2 hummer, un véhicule militaire, un véhicule de transport de soldats, et un véhicule Nemira.

Média de guerre de la résistance islamique a en outre diffusé les images de plusieurs opérations anti israéliennes ces derniers jours.

Dont celle réalisée le 2 mai via un drone piégé qui a visé le système de contrôle des drones ennemis dans la localité d’al-Bayyada.

Source : Divers